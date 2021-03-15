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Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер

15 марта 2021 17:52
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Новости Беларуси. Работа Конституционной комиссии будет гласной и открытой. При корректировке Основного закона учтут передовой международный опыт. Но каждая норма должна служить главной цели – сохранить страну. Это требование Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

15 марта Александр Лукашенко провел совещание с участниками комиссии, которая будет работать над новой редакцией Конституции Беларуси.

Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Формируя комиссию, мы старались охватить все сферы жизни и деятельности общества, чтобы максимально учесть интересы и голос каждого белоруса. Поэтому среди вас – представители государственных органов, юридической науки, общественных объединений, различных отраслей экономики и социальной сферы. Важно, что все вы уважаемые и авторитетные люди, обладающие активной гражданской позицией и знанием запросов той части общества, которую представляете. Деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер. Доступность вашей работы для инициатив людей – это вопрос доверия общества к ее результату.

Александр Лукашенко: деятельность Конституционной комиссии должна носить гласный и открытый характер-4

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# Конституция # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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