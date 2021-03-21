Алексей Сокол: наша Конституция за 27 лет показала свою достаточно серьёзную работоспособность по сравнению с другими странами
Новости Беларуси. На неделе в Беларуси создали Конституционную комиссию, в нее вошли 36 человек. Это парламентарии и депутаты, медики и юристы, опытные хозяйственники, люди культуры и спорта, хватает там и молодых людей. Главная задача комиссии – собрать воедино предложения для новой редакции Основного закона. Эти идеи вынесут на широкое общественное обсуждение, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Тут важно понимать: конституционная реформа – это далеко не отказ от старой Конституции и принятие новой. Работа ведется на фундаменте предыдущей редакции документа. В случае с Беларусью это как никогда актуально. Мы не будем ломать все, что создано. Это не революция, а эволюция.
Об этом говорили эксперты в студии программы «P.S. Постскриптум». Ее полную версию смотрите на нашем телеканале во вторник, 23 марта, в 19:00.
Алексей Сокол, первый секретарь Центрального комитета КПБ:
Очень важно еще, понимаете, не переделать Конституцию, глобально к этому подходить. Почему? Потому что наша Конституция, которая принята и действует на сегодняшний день, за 27 лет показала свою достаточно серьезную работоспособность по сравнению с другими странами, даже если брать на постсоветском пространстве.
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