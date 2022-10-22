Зачем Новицкому пластилин в космосе? Про Гагарина и инопланетян – разговор со скульптором Иваном Миско

Звезд связующая нить. Поистине исторический документ подписали на днях российский музей-заповедник Юрия Гагарина и музей истории города Минска. Под эгидой Союзного государства будет развиваться международное сотрудничество, и космос станет ближе и роднее, сообщили в программе «Новое утро» на РТР-Беларусь. Юлия Самусенко, ведущая:

Впрочем, дружба между музеями уже давняя. И не только между учреждениями, но и между людьми, для которых имя Юрия Гагарина, дело освоения космического пространства и просто любовь к звездам не пустые слова.

Александр Меженный, ведущий:

В студии скульптор, народный художник Беларуси Иван Якимович Миско и Наталья Борисовна Гагарина, соорганизатор выставки «Космос Ивана Миско». Каким образом космос появился в вашей жизни? Юрий Гагарин никогда не будет забыт, это человек вне времени

Иван Миско, народный художник Беларуси:

Это первый космический полет Юрия Алексеевича Гагарина, который действительно открыл и позвал всех в космос. А дальше наслоение, наслоение. Придя домой спустя много лет, я включил приемник, и дикторский голос сообщил, что сегодня трагически оборвалась жизнь первого космонавта планеты Земля Юрия Алексеевича Гагарина. А утром, придя в мастерскую, я включился в творческую работу, начал лепить скульптурный портрет Юрия Алексеевича Гагарина.

Иван Миско:

Я вам скажу, я буквально в течение одного дня завершил. И в один хороший солнечный день я отформованный скульптурный портрет в материале гипс вынес на улицу, установил во дворе художественного музея, а сам я ушел обедать к академику Федорову, сыну Янки Мавра. И после обеда, возвращаясь уже к себе на работу, я увидел: около художественного музея стояли пожарные машины. Я во двор, взяли этот багор вместе с пожарными и начали разгребать там все, что горело. В этих углях скульптурный портрет Юрия Алексеевича Гагарина. Из белого цвета он стал какой-то черный. Я произвел реставрацию. Перевели это в материал бронза, отлили. И мы тогда отвезли на родину Гагарина и официально подарили.

Юлия Самусенко:

Наталья Борисовна, по вашим наблюдениям, Гагарин не забыт? Наталья Гагарина:

Нет, не забыт. И мне кажется, что этот человек, который всю свою жизнь любой свой поступок соизмерял со своей совестью, останется в памяти людей абсолютно всех как человек большой культуры, большого интеллекта. И, конечно же, он никогда не будет забыт, потому что это человек вне времени. Александр Меженный:

Давайте поговорим еще о выставке. Выставка, которая в сентябре открылась, – какие там экспонаты представлены, что можно увидеть? Разговор с Новицким: «Когда инопланетянка постучит в иллюминатор, схвати быстрее пластилин и лепи с натуры»

Наталья Гагарина:

Решено было на родине Юрия Алексеевича Гагарина, в мемориальном музее первого космонавта, открыть выставку, посвященную памяти Юрия Алексеевича, приуроченную к 90-летию Ивана Якимовича Миско. На выставке представлены фотопланшеты народного художника Беларуси. И представлен предметный ряд. Это рабочие инструменты Ивана Якимовича, также, конечно, этот бронзовый скульптурный портрет Юрия Алексеевича, о котором рассказывал уже Иван Якимович, и Анны Тимофеевны Гагариной, мамы Юрия Алексеевича, они тоже сегодня находятся в экспозиции. Экспозиция была развернута на один месяц, но по просьбе сотрудников музея Юрия Алексеевича Гагарина и земляков решено было эту экспозицию продлить еще на два месяца.

Юлия Самусенко:

Иван Якимович, может быть, можно выделить что-то на этой экспозиции лично для вас особенное? Иван Миско:

Все, что связано с космосом, это моя вся жизнь. Сегодня я очень увлечен продолжением этой тематики, но я хочу вернуться глубже – к истокам инопланетян. Поэтому выставка, которая будет уже совместно, я там планирую час работ, час работ будет посвящен инопланетянам. Александр Меженный:

А вообще они существуют?

Иван Миско:

Да. Александр Меженный:

Вы их видели? Иван Миско:

Я их не видел, но я увлек Олега Новицкого в эту тематику. И он когда приезжает ко мне, мы с ним колдуем, но никому не показываем. Мы пока живем в этом мире, мире встречи, я говорю Олегу Викторовичу: «Олег, если ты полетишь в четвертый раз, я тебе дам пластилин, ты обязательно возьми его с собой. И когда инопланетянка постучит в иллюминатор, схвати быстрее пластилин и лепи с натуры». В музее истории Минска планируется большая экспозиция от музея Гагарина. Какие сюрпризы ждут белорусов?

Александр Меженный:

В следующем году в музее истории Минска планируется большая выставка, экспозиция от музея Гагарина. Что будет на этой выставке? К чему вы готовитесь и какие сюрпризы ждут минчан?

Наталья Гагарина:

В торжественной обстановке на прошлой неделе был подписан Меморандум о сотрудничестве двух музеев – музея Юрия Алексеевича Гагарина на родине первого космонавта и музея истории города Минска здесь, в Минске. Решено составить большой план сотрудничества двух музеев, будет создаваться конкретный план экспозиции этой выставки, которая планируется на апрель здесь, в Минске. А вот музей Юрия Алексеевича Гагарина на родине космонавта для меня лично имеет особенное значение, потому что это моя родина, там прошли мои детские годы, школьные годы. И особенно, конечно, экспозиция мемориального отдела этого музея – она нам лично очень дорога. Поэтому сюда будут привезены какие-то предметы, но пока говорить об этом рано. А вот совсем уже скоро в городе Гагарине, в музее Юрия Алексеевича Гагарина, будет проходить юбилейное мероприятие, которое было организовано Алексеем Архиповичем Леоновым. Это общественно-научные чтения, приуроченные ко дню рождения Юрия Алексеевича. Это огромнейшего значения мероприятие, которое будет проходить уже почти 50-й раз. Приезжают космонавты, ученые, конструкторы. Это мероприятие открыто, поэтому все желающие могут принять участие в научно-общественных чтениях Гагаринских, которые проходят 9 марта в музее. Кстати, белорусские ребята, школьники тоже принимают участие в этих чтениях. Приглашаем всех, это очень интересно.