Есть всё необходимое. Минчан приглашают присоединиться к благоустройству своих дворов

Новости Беларуси. В Минске продолжается осенний месячник по озеленению и благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Минске продолжается осенний месячник по озеленению и благоустройству, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С самого утра в столичных дворах можно было встретить за работой представителей различных коллективов, депутатов и молодежь. В Советском районе к организации субботника подошли креативно. Там предлагают не только потрудиться, но посетить мастер-класс или пройти квест. Отдельно для школьников подготовили конкурс рисунков и викторину «Безопасный двор». К благоустройству подключились и учащиеся колледжа декоративно-прикладного искусства. Они, кроме прочего, смастерили скворечники и кормушки для птиц.
Оксана Бесько, депутат Мингорсовета:
Каждый год помогаем жилищно-коммунальным службам приводить наш город, делать чисто, красиво. Все с удовольствием участвуют в этом мероприятии. Я считаю, это правильно, жители города должны его убирать и делать краше.
Александра Бутько, начальник отдела городского хозяйства администрации Советского района Минска:
Сегодня у нас проходит конкурс детских рисунков. Они рисовали птиц, поскольку мы сегодня здесь устанавливали птичью столовую. Запланировано у нас проведение мероприятий: игра по правилам эксплуатации детского оборудования и викторина «Все о птицах».
Минчане все активнее присоединяются к проекту «Зеленый двор вместе» – высаживают деревья и кустарники рядом со своим домом. Коммунальщики готовы обеспечить всем необходимым: от инвентаря до посадочного материала.