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Новости по тегу #Иван Миско

Мемориальному комплексу «Мать-патриотка» в Жодино – 50 лет. Вспоминаем историю монумента
29 августа 2025 17:10

Мемориальному комплексу «Мать-патриотка» в Жодино – 50 лет. Вспоминаем историю монумента

Личные вещи фронтовиков и мирных жителей – в Минске открылась уникальная выставка «Весна Победы»
30 апреля 2025 19:37

Личные вещи фронтовиков и мирных жителей – в Минске открылась уникальная выставка «Весна Победы»

Педагоги, медики, артисты, учёные – во Дворце Независимости Президент вручал награды белорусам
05 мая 2023 18:13

Педагоги, медики, артисты, учёные – во Дворце Независимости Президент вручал награды белорусам

«Вселенная Ивана Миско». Как космос стал неотъемлемой жизнью белорусского мастера
12 апреля 2023 19:45

«Вселенная Ивана Миско». Как космос стал неотъемлемой жизнью белорусского мастера

«В детстве интересовало, как Солнце всходит». Вот что скульптор Иван Миско рассказывает о космосе и Юрии Гагарине
12 апреля 2023 12:46

«В детстве интересовало, как Солнце всходит». Вот что скульптор Иван Миско рассказывает о космосе и Юрии Гагарине

Зачем Новицкому пластилин в космосе? Про Гагарина и инопланетян – разговор со скульптором Иваном Миско
22 октября 2022 14:00

Зачем Новицкому пластилин в космосе? Про Гагарина и инопланетян – разговор со скульптором Иваном Миско

«Он для меня как аккумулятор». Белорусский скульптор рассказал о совместном проекте с Олегом Новицким
12 октября 2021 20:05

«Он для меня как аккумулятор». Белорусский скульптор рассказал о совместном проекте с Олегом Новицким

«Когда я холостяком был, решил вылепить скульптурный портрет будущей жены». Показываем необычные работы белорусских художников
08 декабря 2020 12:01

«Когда я холостяком был, решил вылепить скульптурный портрет будущей жены». Показываем необычные работы белорусских художников

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую
12 ноября 2020 13:16

«Диктор объявил о смерти Гагарина, и тут началось!» Скульптор Иван Миско рассказал, как космос привёл его в профессию, и показал мастерскую

«Если нет красоты, то и искусства нет». В галерее Савицкого открылась выставка скульптора Анатолия Артимовича
10 сентября 2020 15:42

«Если нет красоты, то и искусства нет». В галерее Савицкого открылась выставка скульптора Анатолия Артимовича

«Мы спали на банкетках и суп варили во дворе». Как готовились к выставкам при Елене Аладовой в Национальном художественном музее
28 августа 2020 13:14

«Мы спали на банкетках и суп варили во дворе». Как готовились к выставкам при Елене Аладовой в Национальном художественном музее

«Я в уголке увидел мусор и опознал свою работу». Как Леонид Щемелёв стал знаменитым благодаря Елене Аладовой
28 августа 2020 13:02

«Я в уголке увидел мусор и опознал свою работу». Как Леонид Щемелёв стал знаменитым благодаря Елене Аладовой