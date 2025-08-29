Новости по тегу #Иван Миско

Монумент – история одной семьи, в судьбу которой беспощадно ворвалась война.
Эти находки были сделаны в урочищах Уручье, Логойском и Березинском районах и служат вещественными доказательствами по уголовному делу о геноциде. Каждая из этих вещей несет в себе не только свою историю, но и отражает мужество и стойкость белорусского народа в годы Великой Отечественной войны.
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