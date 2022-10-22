«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов

Новости Беларуси. Сотни гектаров площадей, пострадавших от небывалого бурелома, удалось засадить новыми деревьями во время акции «Восстановим леса вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Сотни гектаров площадей, пострадавших от небывалого бурелома, удалось засадить новыми деревьями во время акции «Восстановим леса вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Она объединила тысячи добровольцев по всей стране. И даже в финальный день трудовые бригады работали на делянках. Сотрудники Комитета госконтроля, например, восстанавливали посадки в Столбцовском районе. Сосны и березы высадили на 10 гектарах. Участвовали в этом более сотни человек.
Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы это делаем каждый год, это такая традиция в Комитете. Почему сюда? Вы знаете, у нас в этом году были проблемы с буреломами, и Комитет государственного контроля по поручению Президента все это контролировал. Этот участок – там, где были буреломы, сейчас мы занимаемся лесовосстановлением. И постепенно все эти земли, которые были повреждены, мы восстановим.
Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Эту акцию, которую мы объявили, «Аднавім лясы разам», чтобы еще раз задействовать общественность. И очень активно все принимают участие: госорганы, население, не говоря уже о коллективах лесхозов всей республики.
Буреломы для лесов стали настоящей бедой в 2022 году. Стихия повредила порядка 10 тысяч гектаров. Больше остальных пострадала Могилевская область. В ходе лесовосстановительной кампании именно туда и были направлены основные силы.