Прямой эфир

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов

22 октября 2022 13:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Сотни гектаров площадей, пострадавших от небывалого бурелома, удалось засадить новыми деревьями во время акции «Восстановим леса вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов-1

Она объединила тысячи добровольцев по всей стране. И даже в финальный день трудовые бригады работали на делянках. Сотрудники Комитета госконтроля, например, восстанавливали посадки в Столбцовском районе. Сосны и березы высадили на 10 гектарах. Участвовали в этом более сотни человек.

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов-4

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Мы это делаем каждый год, это такая традиция в Комитете. Почему сюда? Вы знаете, у нас в этом году были проблемы с буреломами, и Комитет государственного контроля по поручению Президента все это контролировал. Этот участок – там, где были буреломы, сейчас мы занимаемся лесовосстановлением. И постепенно все эти земли, которые были повреждены, мы восстановим.

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов-7

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:
Эту акцию, которую мы объявили, «Аднавім лясы разам», чтобы еще раз задействовать общественность. И очень активно все принимают участие: госорганы, население, не говоря уже о коллективах лесхозов всей республики.

«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов-10

Буреломы для лесов стали настоящей бедой в 2022 году. Стихия повредила порядка 10 тысяч гектаров. Больше остальных пострадала Могилевская область. В ходе лесовосстановительной кампании именно туда и были направлены основные силы.

# Государственная лесная политика # общество # Василий Герасимов # Александр Кулик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Переехал из Минска в Узду и ни о чём не жалеет. История белоруса, который нашёл себя в маленьком городке
22 октября 2022 13:01

Переехал из Минска в Узду и ни о чём не жалеет. История белоруса, который нашёл себя в маленьком городке

Есть всё необходимое. Минчан приглашают присоединиться к благоустройству своих дворов
22 октября 2022 11:35

Есть всё необходимое. Минчан приглашают присоединиться к благоустройству своих дворов

«Моя служба прошла очень насыщенно». В Военной академии состоялась церемония увольнения в запас солдат-срочников
22 октября 2022 10:23

«Моя служба прошла очень насыщенно». В Военной академии состоялась церемония увольнения в запас солдат-срочников