«Мы это делаем каждый год». Сотрудники КГК приняли участие в республиканской акции по восстановлению лесов

Новости Беларуси. Сотни гектаров площадей, пострадавших от небывалого бурелома, удалось засадить новыми деревьями во время акции «Восстановим леса вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она объединила тысячи добровольцев по всей стране. И даже в финальный день трудовые бригады работали на делянках. Сотрудники Комитета госконтроля, например, восстанавливали посадки в Столбцовском районе. Сосны и березы высадили на 10 гектарах. Участвовали в этом более сотни человек.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:

Мы это делаем каждый год, это такая традиция в Комитете. Почему сюда? Вы знаете, у нас в этом году были проблемы с буреломами, и Комитет государственного контроля по поручению Президента все это контролировал. Этот участок – там, где были буреломы, сейчас мы занимаемся лесовосстановлением. И постепенно все эти земли, которые были повреждены, мы восстановим.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства Беларуси:

Эту акцию, которую мы объявили, «Аднавім лясы разам», чтобы еще раз задействовать общественность. И очень активно все принимают участие: госорганы, население, не говоря уже о коллективах лесхозов всей республики.