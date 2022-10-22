Переехал из Минска в Узду и ни о чём не жалеет. История белоруса, который нашёл себя в маленьком городке

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся с Александром. Расскажи, откуда ты приехал и кем работаешь?

Александр Берлинский, первый секретарь Узденского районного комитета ОО БРСМ:

Приехал я из небольшого города Узда и работаю первым секретарем Узденского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи.

«Маленькие плюсы района – тебя замечают, если ты активный»

Стюша Тайм:

Как ты оказался в БРСМ?

Александр Берлинский:

Я коренной минчанин. У меня родители – минчане, бабушки, дедушки – минчане. Я 27 лет жил в Минске. И маленькие плюсы района – тебя замечают, если ты активный, если ты действительно делаешь на благо района. Поработал в районе недолго, меня заметили и предложили эту должность. Вот я оказался в БРСМ. Есть много маленьких бонусов, которые ты сразу можешь и не заметить. Городок маленький, но ты за полгода, подав заявление в райисполком, можешь получить участок. Я в этом плане, можно сказать, типичный белорус: мне надо свой кусочек земли, свой дом, о котором можно заботиться, облагораживать. Опять же, семья – ответственность.

Стюша Тайм:

Я знаю, что ты увлекаешься исторической реконструкцией, расскажи про это.