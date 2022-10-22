Переехал из Минска в Узду и ни о чём не жалеет. История белоруса, который нашёл себя в маленьком городке
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси» и сегодня мы познакомимся с Александром. Расскажи, откуда ты приехал и кем работаешь?
Александр Берлинский, первый секретарь Узденского районного комитета ОО БРСМ:
Приехал я из небольшого города Узда и работаю первым секретарем Узденского районного комитета Белорусского республиканского союза молодежи.
«Маленькие плюсы района – тебя замечают, если ты активный»
Стюша Тайм:
Как ты оказался в БРСМ?
Александр Берлинский:
Я коренной минчанин. У меня родители – минчане, бабушки, дедушки – минчане. Я 27 лет жил в Минске. И маленькие плюсы района – тебя замечают, если ты активный, если ты действительно делаешь на благо района. Поработал в районе недолго, меня заметили и предложили эту должность. Вот я оказался в БРСМ. Есть много маленьких бонусов, которые ты сразу можешь и не заметить. Городок маленький, но ты за полгода, подав заявление в райисполком, можешь получить участок. Я в этом плане, можно сказать, типичный белорус: мне надо свой кусочек земли, свой дом, о котором можно заботиться, облагораживать. Опять же, семья – ответственность.
Стюша Тайм:
Я знаю, что ты увлекаешься исторической реконструкцией, расскажи про это.
Александр Берлинский:
Это когда люди переодеваются в средневековые костюмы и периодически выступают. Началось увлечение с Минска, но я продолжаю, препятствий для этого никаких нет.
Хейтеры скажут: что вы в районе делаете? Только с флагами ходите
Стюша Тайм:
Расскажи про свою деятельность в Белорусском республиканском союзе молодежи. Чем отличаются ваши направления, мероприятия в районе от мероприятий республиканского уровня?
Александр Берлинский:
У нас много направлений деятельности: и волонтерство, и студенческие отряды, но ты сам понимаешь, что району нужнее. Хейтеры скажут: что вы там делаете, только с флагами ходите. Нет, не только. Мы и трудоустраиваем молодежь, которая, возможно, в будущем определится с местом работы. Волонтерство: мы не только бабушкам можем помочь убрать снег на приусадебном участке или, как сейчас, осень, картошку перенести в погреб. Мы помогаем детским приютам, с подарками ездим, плюс многодетным семьям – очень нужно им помочь. Очень тесно работаем и с образованием, и со спортом, и с работающей молодежью. У нас есть ЦРБ (больница) – мы с ними работаем, сфера ЖКХ, сельское хозяйство, лесхозы. Мы со всеми работаем.
Стюша Тайм:
Чувствуется твоя любовь к своему району, к стране. Это очень приятно, что у нас есть такие люди. Спасибо за твою деятельность, что ты такой активный, прислал нам заявку в нашу рубрику.
Александр Берлинский:
Сам напросился. Сказал: снимите, я хочу попасть на телевизор, давно не был.
«Жизнь коротка, постарайтесь прожить ее действительно достойно»
Стюша Тайм:
Молодец! Дорогие телезрители, присылайте заявки, будьте такими же активными, как Александр из Узды. Что бы ты хотел пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Александр Берлинский:
Жизнь коротка, постарайтесь прожить ее действительно достойно, чтобы в первую очередь вам было хорошо. Иногда приходят: вот, первый секретарь, на должности. Я приходил не на должность, а работать. Не гонитесь за чем-то высоким, иногда в местах попроще есть интересные вещи. Как, элементарно, перебраться из Минска в район, я ни о чем не жалею.