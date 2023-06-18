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За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов

18 июня 2023 17:01
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Новости Беларуси. К подробностям резонансного дела о педофилии, расследование которого завершили на неделе. В липкую паутину злоумышленника попали 29 школьниц из Гомеля, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. 

Трагедии, о которых нельзя молчать, – материал Галины Буро.

В Беларуси за последние пять лет более 3 500 детей стали жертвами педофилов. В связи с этим Генеральной прокуратурой по всей стране были организованы проверки. Результаты – до дрожи.

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов-1

Галина Буро, корреспондент:
В прошлом году преступлений против половой неприкосновенности или половой свободы детей выявлено на 25 % больше, чем годом ранее. Вдумайтесь в эти цифры: 44 ребенка стали жертвами изнасилований, более 300 потерпели развратные действий, 193 – стали жертвами насильственных действий сексуального характера.

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов-4

И даже эти цифры не отражают реальную картину преступлений: дети не всегда понимают суть произошедшего, а родители и общественные службы порой выполняют свои обязанности спустя рукава.

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов-7

По инициативе Генеральной прокуратуры Совет министров утвердил план мероприятий по защите детей от сексуального насилия и эксплуатации. Одобрен и механизм реабилитации жертв педофилов. А главное, в Уголовном кодексе произойдут важные изменения.

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов-10

Виктория Финевич, начальник отдела Генеральной прокуратуры по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи:
В целях профилактики преступлений и выявления лиц, имеющих отклонения в половой и сексуальных сферах по предложению Генеральной прокуратуры Минздравом приняты меры, направленные на развитие доступной сексологической помощи населению. Главой государства поддержаны и предложения Генеральной прокуратуры о проработке вопросов, касающихся усиления ответственности родителей, а также установления административной ответственности за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри.

За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов-13

Но наравне с усилиями государства и родители не должны оставаться безучастными. Чтобы уберечь свою кроху от жестокости мира: просто проявить заботу, возможно, лишний раз поговорить с ребенком, поинтересоваться, где и с кем он проводит время. Ведь расплата за пассивность слишком высока: украденное детство и сломанная жизнь.

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# Закон # общество # Галина Буро # Виктория Финевич # Фотофакт

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