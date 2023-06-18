За пять лет более 3500 жертв. В Беларуси ужесточают закон против педофилов

Новости Беларуси. К подробностям резонансного дела о педофилии, расследование которого завершили на неделе. В липкую паутину злоумышленника попали 29 школьниц из Гомеля, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса.

Трагедии, о которых нельзя молчать, – материал Галины Буро.

В Беларуси за последние пять лет более 3 500 детей стали жертвами педофилов. В связи с этим Генеральной прокуратурой по всей стране были организованы проверки. Результаты – до дрожи.