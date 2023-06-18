Она просила у папы прощения за то, что выдала их секрет. Жуткая история сексуального насилия над 7-летним ребёнком

Новости Беларуси. К подробностям резонансного дела о педофилии, расследование которого завершили на неделе. В липкую паутину злоумышленника попали 29 школьниц из Гомеля, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Трагедии, о которых нельзя молчать, – материал Галины Буро.

Последние годы стало заметно… Но не заметны отношения половые к ребенку, а были отношения такие, знаете, к ней более внимательные.

Эта история шокировала всю деревню. Женщина воспитывала двух маленьких детей от первого брака, когда на горизонте появился украинец. Она влюбилась, а ему для получения вида на жительство был необходим штамп в паспорте, уже третий за его жизнь. Соседи нового жителя не оценили и как в воду глядели. Отчим оказался педофилом.

Не общался особо ни с кем. Так, аккуратный, но взгляд такой вот зверский.

Говорят, что он и раньше этим занимался (с первой женой).

Это мать пострадавшей девочки. На момент брака старшей дочери было 7 лет. Новый папа ей ни в чем не отказывал, сам вел девочку в первый класс, проявлял вполне отцовские чувства. И мать истинное положение дел вовремя не рассмотрела. Пока однажды она не застала в доме кошмар наяву.

Зашла в комнату. Муж мой лежал на кровати, накрывшись полотенцем, а ребенок сидел возле кровати. Когда я подошла к ребенку поближе, я заметила, что ребенок без нижнего белья. Когда я спросила, что произошло, никто ничего не сказал, не объяснил, я вывела ребенка в соседнюю комнату. И попыталась расспросить, что же произошло. На что ребенок просто стал плакать и просить прощения не у меня, а у моего бывшего супруга, что она рассказала секрет. Его с ней секрет. И когда я спросила, что папа делал, она ответила, что «он там мне водил».

Муж обвинил супругу, что это она его довела, мол, не хватало близости, в ход пошли и угрозы. Потому вместо звонка в милицию женщина отвела детей к подруге, а на утро в полном потрясении пошла на работу.

Именно коллеги забили тревогу. Милиция забрала мужчину. И уже во время следствия она узнала омерзительные подробности недетских игр отчима с ее дочерью.

Александр Пецевич, прокурор Волковысского района:

Подобные действия ее отчим, которого она называла «папа», совершал на протяжении четырех лет. И все происходящее приказал держать в секрете. За совершение иных действий сексуального характера в отношении заведомо малолетней падчерицы к 12 годам лишения свободы осужден 50-летний уроженец Украины, имеющий вид на жительство в Республике Беларусь.

Позже девочка расскажет: отчим объяснял свои действия тем, что готовит ее ко взрослой жизни, учит быть женщиной, делает ей услугу, за которую девочка еще спасибо скажет. После такого обучения «на вырост» доверчивой детской психике понадобилась помощь специалистов.

Татьяна Гаврилик, главный специалист сектора воспитательной и социальной работы управления образования Волковысского райисполкома:

Девочка занималась с психологом, психологическая помощь ей оказывается и в настоящее время. Она занимается со специалистом, который прошел обучение по оказанию детям помощи, оказавшимся в кризисной ситуации.