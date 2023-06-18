«Это хаб идей, которые потом получают воплощение». Валерий Бельский о X Форуме регионов

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Никита Рачиловский, СТВ:

В эфире «Сенат» и я, Никита Рачиловский. Здравствуйте! О главных событиях Совета Республики, насущных вопросах в жизни нашей страны, а также актуальное интервью с сенатором прямо сейчас. Чуть более недели остается до старта одного из самых значимых мероприятий Союзного государства – Форума регионов России и Беларуси. В этом году Форум состоится в Уфе. Особенно символично, что в этом году Форум регионов будет юбилейным – 10 по счету. Конечно, его программная повестка неразрывно связана с итогами и перспективами. Именно о них мы сегодня и поговорим. У нас в гостях заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси, председатель организационного комитета по подготовке и проведению X Форума регионов России и Беларуси Валерий Бельский. Никита Рачиловский:

Как осуществлялась подготовка к Форуму регионов России и Беларуси?

Валерий Бельский, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сейчас с учетом роста масштаба этого мероприятия, по сути, подготовка к очередному Форуму регионов начинается с момента завершения Форума. Девятый закончился, и процесс прошел, он активизировался с Нового года. Уже несколько организационных мероприятий прошло. И организационные комитеты, и рабочие группы – это все находится в постоянной стадии, поскольку ведется подготовка к подписанию соглашений, ведется накопление информации об итогах, которые были, о результатах выполнения тех решений, которые были приняты на прошлых Форумах регионов, то есть работа ведется постоянная. Никита Рачиловский:

А какое примерно количество участников запланировано на Форуме? Валерий Бельский:

Форум – это несколько крупных мероприятий. Еще каждая принимающая сторона стремится, чтобы Форум превратить в региональный праздник. Поэтому основные мероприятия, пленарное заседание (это 600 участников). Это крупнейшее итоговое мероприятие с высоким представительством. Мы всегда опираемся на решение именно пленарного заседания. Будут проводиться секции, деловая программа, совет делового сотрудничества, встреча руководителей верхних палат наших парламентов Валентины Ивановны Матвиенко и Натальи Ивановны Кочановой, которые встречаются с руководителями белорусских и российских регионов. То есть все эти мероприятия с белорусской стороны примут около 500 участников. Всего, если учесть посетителей выставки, то счет, я думаю, будет идти на тысячи.

Никита Рачиловский:

По-любому все рабочие секции, которые будут в рамках Форума, затронут все сферы жизнедеятельности общества и парламентскую повестку. Правильно я понимаю? Валерий Бельский:

Совершенно верно. Форум юбилейный, и его особенность в том, что он является итоговым, поэтому те специальные темы, которым были посвящены Форумы регионов в целом, сейчас рассматриваются в рамках одного мероприятия, то есть секционные заседания практически охватывают всю повестку всех Форумов, которые уже проводятся на протяжении 10 лет. Никита Рачиловский:

Анализируя то, как состоялись все предыдущие Форумы, какой итоговый экономический потенциал мы имеем (как на межрегиональном уровне, так и на межгосударственном)?

Валерий Бельский:

Можно тут по-разному оценивать. Я как экономист. Если бы не было экономиста, может, ему было бы проще сказать: заключено контрактов на 5 миллиардов долларов, они все обогатили нашу экономику. Эффекты гораздо шире и глубже. Форум регионов способствует духу сотрудничества межрегионального. Я как-то высказался, что на фоне информационного давления на наши страны попытки привнести разлад в эти отношения и сейчас присутствуют, и когда-то присутствовали. Деструктивные силы интерес руководителей российских регионов к Беларуси, к ее предприятиям, к межрегиональному сотрудничеству использовали как элемент критики, что это неправильно, эти руководители превышают свои полномочия. Я считаю, что Форум регионов легитимизировал это сотрудничество, сделал его свободным, четким, и сейчас мы можем видеть паломничество региональных лидеров. А ведь российские регионы – экономически крепкие структуры, во многом самодостаточные, потенциал отдельных даже превышает потенциал Республики Беларусь как страны. Поэтому такое сотрудничество приветствуется, оно эффективное, потому что вся экономика находится на местах. Когда устанавливаются прямые связи, то это приводит к огромному результату. И особенностью является то, что в отличие от двусторонних контактов, а двусторонние контакты можно запланировать в любое время, на Форуме регионов часто в хаотичном обмене мнениями, в поиске решений возникают идеи, которые тут же получают продолжение, особенно на многосторонней основе. Я бы выделил эту особенность Форума регионов, когда сотрудничество организуется на многосторонней основе. Это очень важно. Другие площадки менее эффективны по стимулированию такого сотрудничества. Это хаб идей, которые потом получают воплощение.

Никита Рачиловский:

Как выбирается город для проведения Форума? Валерий Бельский:

Какой-то специальной методики нет, но учитывается много факторов. Прежде всего заинтересованность руководства, то есть насколько руководство заинтересовано в приеме такого мероприятия, готово ли оно. Подчеркиваю, что Уфа предоставляет площадку с учетом своего опыта. Конечно, должно быть на высоком уровне гостиничное хозяйство, потому что принять делегацию Республики Беларусь, если учитывать наших артистов, организаторов выставочных мероприятий, улицы Дружбы – это 500 человек, причем Уфа – это не место проживания российских делегаций. Россия большая, и регионы тоже приезжают в Уфу как в принимающий город, поэтому их тоже надо разместить. И это сложно – сразу найти 2 тысячи, например, мест гостиничных. Никита Рачиловский:

X Форум – это хорошее число. Подвести итоги, чтобы выстроить вектор развития на будущее.

Валерий Бельский:

Совершенно верно, и значимость этого Форума подтверждается и высоким уровнем участия в нем, и пленарными докладчиками. С нашей стороны будет, например, участвовать первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Геннадьевич Снопков, примет участие посол Республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой, у него особый статус, он еще вице-премьер наше правительства, поэтому мы принимаем участие на высоком уровне, и это подчеркивает значимость этого мероприятия.