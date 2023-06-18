Проблему видели все, но никому не было дела. В Житковичском районе отчим насиловал падчерицу пять лет

Новости Беларуси. К подробностям резонансного дела о педофилии, расследование которого завершили на неделе. В липкую паутину злоумышленника попали 29 школьниц из Гомеля, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Трагедии, о которых нельзя молчать, – материал Галины Буро.

Порой именно со стороны становится виднее. Только ли родители должны нести ответственность? Например, в Житковичском районе проблему видела вся округа, но никому не было дела. В 7 лет, когда девочки еще верят в Деда Мороза, детский мир Оли был разрушен навсегда, ее изнасиловали. Имя героини мы изменили по понятным причинам. Совратил девочку сожитель матери, с которым у нее есть двое общих детей.

Я стеснялась, я не знала, как это сказать, кому сказать.

Рассказала подругам, ведь родная мать не поверила. Закрывали на все глаза и в сельской школе, хоть ребенок пропускал занятия и уходил из дома. Проверить «нехорошую молву» о семье решили лишь работники прокуратуры. В ходе экспертизы установили страшный факт: отчим насиловал ребенка на протяжении пяти лет, в том числе в беспомощном состоянии. Даже когда мужчина разошелся с матерью, свою юную жертву не оставил в покое.

Татьяна Позняк, старший помощник прокурора Житковичского района:

После того, как ребенок стал уходить из дома, длительное время отсутствовала дома, не ночевала, проводила время в компании взрослых мужчин, были предприняты меры, дети семьи были признаны находящимися в социально опасном положении.

Насильник приговорен к 13 годам заключения. Обвиняемый свою вину не признал и даже решил обжаловать решение суда. Детей из проблемной семьи передали в социально-педагогический центр в Житковичах. Отвечать пришлось и учреждениям образования, и здравоохранения, которые должны были контролировать ситуацию. С декабря Оля учится в новом классе.

Сейчас я снова чувствую себя хорошо, знаю, что меня нигде никто не тревожит, что у меня есть люди, которые мне могут всегда сейчас помочь, в любое время.