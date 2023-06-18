Лариса Бельская: использовать резолюцию МОТ для политической изоляции Беларуси западным странам не удалось

На заседании Минск обвиняли в том, что якобы наши люди не имеют возможности объединяться в профсоюзы и заключать коллективные договоры. Из-за этого МОТ предложил ввести очередные ограничительные меры в отношении Беларуси. Наши представители пытались донести свою точку зрения по этому вопросу, но им даже не дали договорить. Выступления докладчиков от Беларуси просто оборвали, сославшись на превышение временного лимита. В то же время обвинительные приговоры были заслушаны целиком и полностью. И это далеко не единственная дипломатическая неровность, которую заметили участники сессии.

Лариса Бельская, посол, постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве:

Резолюция МОТ для государств имеет рекомендательный характер. Она рекомендует государствам в частности пересмотреть свои отношения с Беларусью, чтобы усилить давление на правительство и чтобы правительство, если говорить простым языком, действовало в русле тех требований, которые нам Запад предъявляет. Так вот, если исходить из того, что практически около 100 стран не западного мира резолюцию не поддержали в том или ином формате, они не будут связаны рекомендациями этой резолюции. Я встречалась со многими постпредами стран дальней дуги здесь, в Женеве. И на них, на их страны оказывается давление, чтобы позиция в отношении этой резолюции, в отношении Беларуси была изменена. Но они на это не пошли. То есть их не голосование в поддержку резолюции говорит о том, что эти государства все-таки блюдут собственные интересы в большей степени, чем манипулируемые Западом. С точки зрения что будет дальше – посмотрим. Посмотрим, как будут действовать наши партнеры дальней дуги. Но возможность не поддаваться западному манипулированию, потому что они не поддержали резолюцию, у них остается. Использовать резолюцию для политической изоляции Беларуси на площадке МОТ, на мой взгляд, западным странам не удалось. Потому что именно большинство не западного мира резолюцию не поддержали.