Самое страшное, когда педофилом становится педагог. В Беларуси возбудили уголовное дело против учителя

Новости Беларуси. К подробностям резонансного дела о педофилии, расследование которого завершили на неделе. В липкую паутину злоумышленника попали 29 школьниц из Гомеля, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. Трагедии, о которых нельзя молчать, – материал Галины Буро.

Практика показывает, оставить травматичный опыт в прошлом и двигаться дальше жертвам насилия удается лишь при поддержке окружающих и работе с психологом. Без этого последствия могут быть фатальными.

Светлана Ярмош, педагог-психолог:

Им, конечно же, нужна помощь взрослого человека. Чаще всего во взрослой жизни люди, которые склонны к суицидам, к суицидальному поведению, как раз в детстве были жертвами именно насилия. Сексуального или физического.