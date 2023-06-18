Самое страшное, когда педофилом становится педагог. В Беларуси возбудили уголовное дело против учителя
Новости Беларуси. К подробностям резонансного дела о педофилии, расследование которого завершили на неделе. В липкую паутину злоумышленника попали 29 школьниц из Гомеля, Гомельской и Минской областей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса.
Трагедии, о которых нельзя молчать, – материал Галины Буро.
Практика показывает, оставить травматичный опыт в прошлом и двигаться дальше жертвам насилия удается лишь при поддержке окружающих и работе с психологом. Без этого последствия могут быть фатальными.
Светлана Ярмош, педагог-психолог:
Им, конечно же, нужна помощь взрослого человека. Чаще всего во взрослой жизни люди, которые склонны к суицидам, к суицидальному поведению, как раз в детстве были жертвами именно насилия. Сексуального или физического.
А ведь каждый четвертый ребенок, ставший жертвой насилия, воспитывался в неблагополучной семье, за которой по закону должен быть пристальный контроль. Порой соцсети становятся триггером подобных преступлений, но самое страшное, когда педофил – это педагогический работник.
Елена Яскевич, старший прокурор управления взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности Генеральной прокуратуры Беларуси:
В текущем году возбуждено уголовное дело в отношении учителя физики одного из учреждений образования Витебской области. В связи с неоднократным совершением лесбиянства и действий сексуального характера с несовершеннолетней обучающейся.
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