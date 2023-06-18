Лунный календарь дачника на 18-24 июня: какие дни самые урожайные и когда растения лучше не трогать?

Cамое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. 18 и 19 июня – дни новолуния, рассказали в программе «Плюс-минус». Посаженные растения лучше не трогать. В эти дни можно посадить цветы и вечнозеленые кустарники.
20-21 июня – очень урожайные дни для посадки любых овощей, деревьев и цветов. Разрешено вносить любые удобрения и обрабатывать растения химикатами. Также можно опрыскивать сад от тли, парши или слизней.
22-24 июня разрешено сажать любые овощи и зелень, замачивать семена, пасынковать помидоры и окучивать картошку. Очень удачные дни для борьбы с сорняками и вредителями. Корни в этот день очень чувствительные, поэтому не стоит пересаживать растения и сажать деревья. Поливы рекомендуются очень умеренные.
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