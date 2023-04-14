«За патриотизм, стойкость и выдержку». Лукашенко вручил награды судьям Верховного Суда

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В эти дни Верховный Суд Беларуси отмечает 100-летний юбилей. В связи с этим в Минск прибыли делегации из Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана. Экспертов в сфере юриспруденции принимали во Дворце Независимости. Президент отметил схожесть целей представителей всех государств СНГ: это соблюдение законности и порядка. А такие встречи – возможность прежде всего обменяться опытом. Юридическую повестку во Дворце Независимости продолжило торжественное мероприятие. Александр Лукашенко вручил государственные награды судьям Верховного Суда Беларуси. Политический обозреватель Евгений Пустовой продолжит тему. Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Обычно говорят: «Встать, суд идет». Сегодня стоят главы Верховных Судов из дружественных стран в ожидании прихода нашего Президента.

Такая представительная делегация гостит в Беларуси в связи со столетним юбилеем Верховного Суда нашей страны. Тон встрече задает глава государства. Это стратегическое сотрудничество. Судебное строительство совпало со строительством нового здания Верховного Суда. А новоселье – с завершением формирования новой судебной системы в стране. В новых интерьерах и новых условиях белорусские судьи Верховного Суда работают уже четыре года.

Робахон Махмудова, первый заместитель председателя Верховного суда Узбекистана:

Говоря о том, чего достигла Республика Беларусь, можно посмотреть и по зданию Верховного Суда, оно такое фундаментальное и, можно сказать, историческое. Оно послужит еще многие-многие годы белорусскому народу.

Встречи, поздравления, экскурсия по Дворцу Независимости. Сегодня целый день, что называется, в кадре – правосудие. Оно всегда под пристальным вниманием. По судам оценивают работоспособность всей системы власти. А у нас, где между словом «Беларусь» и «справедливость» ставят знак равно, – суд не просто правоведческий институт. Это зеркало, в котором отражается образ государства и общества. Поэтому наши партнеры постоянно это зеркало пытаются выставить кривым. Обезобразить, что ли. Судебные процедуры стали менее затянутыми. Как этого добились, рассказал глава Верховного Суда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Присутствующие здесь достойно выдержали эти испытания, остались верными закону и профессии (подробности здесь). Я от всей души хочу поблагодарить всех вас, в вашем лице судей Беларуси за тот патриотизм, стойкость и выдержку, которую вы проявили. Евгений Пустовой:

Чтобы не возникало вопроса «А судьи кто?» – жесткое отношение к внутренней дисциплине и самоотдача на работе. Не быть лицеприятным или подобострастным. За каждым решением чья-то жизнь. Поэтому даже кристально чистому судье не приходиться ожидать слов благодарности. Такое оно, служение закону. В самых чистых судейских руках – награды из рук Президента.

Валентина Кривая, судья Верховного Суда Беларуси:

В этот торжественный день я хочу поблагодарить нашу Родину, которая позволила мне самореализоваться. Мою семью, чью поддержку я ощущаю постоянно. Моих коллег, которые помогали мне всегда щедро своими знаниями и опытом. Руководство и весь коллектив Верховного Суда, которые в меня поверили и приставили к этой высокой награде. Нашего главу государства, который всегда глубоко и тщательно, взвешенно вникает в проблемы судебной системы. Элементарная порядочность должна быть подкреплена опытом и квалификацией. Все это категории обязательные. Но когда судьи говорят такие слова, это еще и человечность.