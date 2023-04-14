«Не слышу и не вижу от оппозиции конструктивных предложений». Петрашко о том, как змагары борются за власть

Мария Петрашко, политический обозреватель АТН Белтелерадиокомпании:

Давление не ослабевает, наоборот, когда начался процесс с Украиной, такого количества изощренных угроз с такой особой жестокостью я не читала даже в 2020 году. Там работает угрожающая фабрика или ботов, или там люди сидят. Не ослабевает. Год назад мы столкнулись с референдумом – тоже пытались надавить на тех наблюдателей. Я не могу не упомянуть создание платформы «Честные люди», но я их назвала «Нечестные люди». Они пытались вынудить наше население к тому, чтобы… Вот, вы присылаете в чат-боты информацию, может быть, вас принудили. В итоге я начала это делать. Представлялась разными людьми, собрала даже небольшую команду, нас становилось якобы информаторов все больше, потом мы поняли, что единственные их информаторы – это я и моя команда, потому что ничего другого не появляется, а все, что мы вбросим, они приправляют своими какими-то додумочками и постят фейки, как всегда, никакого фактчекинга не было. Мне прислали целых три диктофона, чтобы я записала инструктаж.

Вот как это работает, вот как это делается. А по картинке кажется, что полстраны их информирует, все с ними сотрудничают, а оказалось, что нет. Оказалось, Маша и люди, которых я попросила помочь на БТ. Это как пример. Конечно, будут пытаться. Нам, может быть, кажется, что уже вот-вот. Но правильно Президент говорит: рано расслабляетесь. У нас уже скоро очередные президентские выборы, парламентские. Я не слышу и не вижу от оппозиции конструктивных предложений. Чтобы начать борьбу за власть, нужно уже конкретно что-то предлагать. Они ничего конкретного не предлагают. Что им остается к этому сроку? Критиковать и опять хайповать фейками. Посмотрим.

Григорий Азаренок:

Нечестные люди, подлые люди, мерзкие люди. А люди ли вообще?

Читайте также:

«Пытался принести мир в эту многострадальную страну». Чем знаменателен визит Лукашенко в Югославию?

Почему на грядущих выборах в РБ не будет представителей ОБСЕ? Рассказали Азарёнок и Лазуткин

«Спорт – это политика». Лазуткин объяснил дилемму, которая сейчас стоит перед белорусами