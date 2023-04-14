Лукашенко – судьям: мы спасли страну. Если бы в 2020-м мы дрогнули – было бы хуже, чем в Украине

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие друзья! Крылатые слова были сказаны: не дай бог нам увековечить свои ошибки. Еще раз хочу поблагодарить вас за то, что вы сделали, то, что делаете для страны. В 2020 году по-разному воспринимали те события. Я исходил из того, что пройдет какое-то время и, оценивая, переоценивая те события, мы убедимся, что поступили правильно. Помните: вы защищали свою страну. И мы с вами спасли ту страну. Вы знаете, в моей памяти не осталось ни одного случая, где бы судебная система рухнула, где бы она подвела страну, где бы она не встала в ряд с теми, кто боролся за существование нашей Беларуси. Если бы мы тогда дрогнули – у нас бы сегодня было хуже, чем в Украине. Поэтому помните это. Знайте, что вы сделали великое дело. Если уже после этого ничего не сделаете (а у вас еще большой путь впереди) – вы уже для страны сделали очень много. Огромное вам спасибо за все это! Нам не стыдно будет смотреть людям в глаза и своим детям.