Судебные процедуры стали менее затянутыми. Как этого добились, рассказал глава Верховного суда

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Насчет опыта. Каждый белорусский школьник знает, что одной из протоконституций Европы был наш Статут. А нормотворческий процесс всегда доложен опираться на культуру определенного народа и его традиции. Шариатский суд не сравним же с европейским, например. Задача белорусского правосудия – сделать судебные процедуры более открытыми и прозрачными. А сам процесс – менее затянутым.
Валентин Сукало, председатель Верховного суда Беларуси:
Мы полностью завершили поэтапный переход судов второй инстанции на апелляционный порядок проверки не вступивших в законную силу судебных решений. Это открыло новые широкие возможности для апелляционных судов. Позволило в основном решить проблему завершения правосудия в суде второй инстанции. Направление дел на новое судебное рассмотрение сегодня носит единичный характер. При этом нам удалось перейти на новые формы работы вышестоящих судов без дополнительной численности судебных работников и создания новых специализированных судов, в отличие от других стран постсоветского пространства.
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