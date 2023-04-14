Судебные процедуры стали менее затянутыми. Как этого добились, рассказал глава Верховного суда

Партнеры по СНГ могут синхронно преобразовывать судебную сферу. Такое предложение озвучил сегодня, 14 апреля, Александр Лукашенко во время встречи с руководителями Высших судов зарубежных государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Насчет опыта. Каждый белорусский школьник знает, что одной из протоконституций Европы был наш Статут. А нормотворческий процесс всегда доложен опираться на культуру определенного народа и его традиции. Шариатский суд не сравним же с европейским, например. Задача белорусского правосудия – сделать судебные процедуры более открытыми и прозрачными. А сам процесс – менее затянутым.