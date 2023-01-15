За год удалось не всё. На каком этапе сейчас интеграция Беларуси и России?

Новости Беларуси. Не духовностью единой, как говорится. Так или иначе в условиях, когда мы подвержены санкционному давлению, даже тем, кто далек от экономики, приходится в нее вникать, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Хотя у белорусов все закономерно и понятно.

Мы на протяжении десятилетий строим Союзное государство с Россией. Интеграция. Слово, которое стало почти ругательным благодаря тем, кто спекулирует на чувствах целого народа, приравнивая процесс объединения к поглощению. Ольга Коршун, СТВ:

Помните, сколько было истерики и тайн вокруг белорусско-российских карт? 31? 32? Сколько их там, по мнению аналитиков, было?

В сухом остатке в 2022 году президенты Беларуси и России подписали 28 отраслевых программ. Их выполнение призвано обеспечить равные условия для работы граждан и предприятий Беларуси и России. В программах около 1 000 мероприятий, есть конкретные сроки, обозначены ответственные лица. За год удалось реализовать не все, но многое, хотя по части вопросов снова договариваться пришлось лично Александру Лукашенко и Владимиру Путину. Как итог совместной работы: рост товарооборота и – внимание – впервые положительное сальдо в торговле. То есть мы продали в Россию больше, чем купили там. Да, здесь свою роль сыграл ценовой фактор, в 2023 году таких условий едва ли стоит ждать. Теперь понятно, почему Президент в 2022 так часто просил быть расторопнее и не ждать с моря погоды? Премьер-министр на неделе подробно рассказал журналистам, как достигался результат и почему отдельные вопросы пробуксовывают.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

У нас есть конкретные договоренности с Российской Федерацией по поставкам природного газа в Республику Беларусь и нефти на наши МПЗ на выгодных для нас условиях (подробнее). Для наших предприятий они будут лучше, чем они были в текущем году. Поэтому все, что мы сэкономим на закупках нефти и газа, мы направим на реализацию социально значимых проектов в стране и на инвестиции, которые так остро нужны сейчас белорусской экономике.

Трудности и достижения на неделе обсудили на совещании у Президента. Александр Лукашенко и Владимир Путин в прошлом году сняли все вопросы, которые, по словам правительств, не давали возможности двигаться дальше. Поэтому ждем результат. Но Александр Лукашенко призывает к цели идти поступательно и скрупулезно. Важно не наделать ошибок. Ведь изменения касаются сразу двух стран. Лукашенко о союзной интеграции с Россией: «Все вопросы на уровне глав государств решены и определены». Читайте здесь.

Итак, в основе белорусско-российской интеграции должен быть только баланс интересов двух стран. Двух суверенных, двух состоявшихся стран, решивших тесно взаимодействовать друг с другом, чтобы в итоге становится крепче. Лукашенко: надо идти от жизни, в противном случае все сломаем. Какие планы на сотрудничество с Россией? Читайте здесь.

Это прекрасно понимают главы и Беларуси, и России, но почему-то уровнями ниже не все могут похвастаться тем же. На всякий случай для своих и для союзников Александр Лукашенко напоминает. Лукашенко: речи о том, что Россия или Беларусь поступаются своим суверенитетом, не шло и идти не может. Подробности.