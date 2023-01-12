Лукашенко: надо идти от жизни, в противном случае всё сломаем. Какие планы на сотрудничество с Россией?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Это основной вопрос, почему я вас пригласил сюда. Чтобы вы не думали, что за вашей спиной решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет. Я хочу сказать, что не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то. Нет. Должностные лица, ответственные собирались, обсуждали на Высшем госсовете. Тогда были предложения и парламент создать, и еще что-то там создать. И так далее и тому подобное. Все это было не принято, отвергнуто. И президент Путин тогда, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам уже в закрытой части: а чего мы мечемся? Чего мы здесь напрягаемся? Если мы не готовы эти вопросы сегодня решать, две стороны, и не надо пока. Возникнет необходимость – будем решать. Так было сказано. А мы всегда настаивали: телегу впереди лошади не надо ставить. Так и договорились. Это было принципиально. И остались эти 28 программ. Они социально-экономического характера, где отражены вопросы безопасности. А время нас сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по безопасности, которые больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности ой как далеко зашли. То есть жизнь нас подтолкнула, и мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать: идти от жизни. В противном случае все сломаем.