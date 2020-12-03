Юрий Воскресенский: фактически Латушко не дал завершить процесс выхода Эдуарда Бабарико под домашний арест

Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент: Внутривидовая борьба – основа существования животного мира и нашей так называемой оппозиции. Европейские деньги не резиновые, поэтому зубки клацают громче, чем клавиатура.

Юрий Воскресенский:

Фактически Латушко не дал завершить процесс выхода мне конкретно Эдуарда Бабарико под домашний арест. Потому что как только мы вышли на финальную часть этой деликатной работы – мы работали со следственными органами, с адвокатами – Латушко тут же вылез в своем YouTube-канале и начал метать фейки, как говорят. То есть фактически он начал приписывать то, что должно произойти, себе.

В результате этот процесс сейчас сорвался. Правильно некоторые Telegram-каналы написали, что Латушко фактически не дал выйти Эдуарду Бабарико.

Григорий Азаренок:

Оно и понятно почему: если бы это произошло, сам Латушко оказался бы, как говорится, на обочине истории.

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