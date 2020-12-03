Политолог Петровский о детях Тихановской: не являются ли они сегодня заложниками?

Интересен вопрос: а кто-нибудь видел хоть одно фото Светланы Тихановской вместе с детьми? После отъезда, разумеется. А помните, кто еще до выборов помогал ей туда их вывезти?

Петр Петровский, политолог:

Здесь вопрос даже не только, что Радина помогала детей вывозить. Эти дети оказались за границей каким-то чудесным образом. И возникает конкретный вопрос: не являются ли эти дети сегодня в заложниках у данной группы? Почему? Потому что и Халип, и Радина, и Санников – это люди определенного склада, у них нет морально-этических норм, и они готовы эксплуатировать других людей в своих узкокорпоративных целях во имя собственного личного обогащения.

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