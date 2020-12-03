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Политолог Петровский о детях Тихановской: не являются ли они сегодня заложниками?

03 декабря 2020 17:14
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Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Политолог Петровский о детях Тихановской: не являются ли они сегодня заложниками?-1

Григорий Азаренок, корреспондент:
Внутривидовая борьба – основа существования животного мира и нашей так называемой оппозиции. Европейские деньги не резиновые, поэтому зубки клацают громче, чем клавиатура.

Интересен вопрос: а кто-нибудь видел хоть одно фото Светланы Тихановской вместе с детьми? После отъезда, разумеется. А помните, кто еще до выборов помогал ей туда их вывезти?

Политолог Петровский о детях Тихановской: не являются ли они сегодня заложниками?-4

Петр Петровский, политолог:
Здесь вопрос даже не только, что Радина помогала детей вывозить. Эти дети оказались за границей каким-то чудесным образом. И возникает конкретный вопрос: не являются ли эти дети сегодня в заложниках у данной группы? Почему? Потому что и Халип, и Радина, и Санников – это люди определенного склада, у них нет морально-этических норм, и они готовы эксплуатировать других людей в своих узкокорпоративных целях во имя собственного личного обогащения.

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# Акции протеста # общество # Григорий Азарёнок # Петр Петровский # Светлана Тихановская # Ирина Халип # Наталья Радина # Андрей Санников # Фотофакт

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