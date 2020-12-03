Пётр Петровский: господин Путило оказался без большей части своих сотрудников и не может качественно выполнять свою роль

Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петр Петровский, политолог:

Когда произошел раскол в Telegram-канале, то мы можем видеть, как уменьшилась активность. На мой взгляд, это связано с тем, что было получено финансирование, но оно было некорректно разделено. Произошла борьба в редакции именно за финансовые потоки. Господин Путило просто решил эти финансовые потоки держать при себе, что креативную и работающую часть редакции Telegram-канала не устроило.

В итоге господин Путило оказался без большей части своих сотрудников и не может качественно на данный момент выполнять свою роль. Но при этом следует понимать, что незаменимых людей нет. И вот эта группа (кстати, Путило тоже относится к группе Радиной) действует, она радикализируется и пытается дестабилизировать ситуацию в Беларуси.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Злые языки даже поговаривают, что Степан был уличен в сотрудничестве с КГБ, а его канал создан не для освещения протестов, а для наводки демонстрантов милиционерам. В таком случае Штирлиц может возвращаться в Минск для получения очередного воинского звания. С этими персонажами все гораздо проще – «бабки».

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