Наиболее уязвимым в условиях коронавируса. Красный Крест выдаёт денежные сертификаты жителям Минска

Новости Беларуси. На самое необходимое. Красный Крест начал выдавать денежные сертификаты наиболее уязвимым в условиях коронавируса минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Номинал денежных сертификатов – 135 рублей. Использовать их можно для покупки продуктов или предметов личной гигиены.

Акция уже стартовала. Основными получателями стали одинокие пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также многодетные и малоимущие семьи.

Наталья Савенок, специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:

Эти сертификаты у нас выдаются в районных организациях нашего города Минска. Уже многие районы завершили выдачу своих сертификатов. Я думаю, что мы к середине декабря уже все сертификаты выдадим.

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