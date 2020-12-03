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Наиболее уязвимым в условиях коронавируса. Красный Крест выдаёт денежные сертификаты жителям Минска

03 декабря 2020 18:59
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Новости Беларуси. На самое необходимое. Красный Крест начал выдавать денежные сертификаты наиболее уязвимым в условиях коронавируса минчанам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Наиболее уязвимым в условиях коронавируса. Красный Крест выдаёт денежные сертификаты жителям Минска-1

Акция уже стартовала. Основными получателями стали одинокие пенсионеры, инвалиды I и II групп, а также многодетные и малоимущие семьи.

Номинал денежных сертификатов – 135 рублей. Использовать их можно для покупки продуктов или предметов личной гигиены.

Всего в столице планируют выдать 850 таких «пакетов» материальной помощи.

Наиболее уязвимым в условиях коронавируса. Красный Крест выдаёт денежные сертификаты жителям Минска-4

Наталья Савенок, специалист Минской городской организации Белорусского Общества Красного Креста:
Эти сертификаты у нас выдаются в районных организациях нашего города Минска. Уже многие районы завершили выдачу своих сертификатов. Я думаю, что мы к середине декабря уже все сертификаты выдадим.

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# Коронавирус # общество # Наталья Савенок # Фотофакт

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