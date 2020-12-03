Андрей Лазуткин: руководители протестов рассчитывали завершить всё за несколько месяцев, но протест растягивается

Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Григорий Азаренок, корреспондент:
Эти люди на словах желают нашей стране добра, но при этом требуют экономические санкции.
Вот и неудивительно, что внутри этой компании происходят склоки. Основная причина – вовсе не политические взгляды, а распределение грантовых денег.
Андрей Лазуткин, политолог:
Главный момент – это пересменка, которая там происходит. Надо понимать, что, допустим, американские механизмы финансирования достаточно формализованы, то есть нельзя брать деньги просто у ЦРУшников. Это очень плохо. Надо создавать определенные прокладки, фонды, которые будут работать даже при смене власти в Штатах. Для этого созданы две параллельные инфраструктуры. Называется одна из них Национальный демократический институт, а вторая – Международный республиканский институт. Каждый из них имеет свой круг контрагентов.
Раньше обе эти конторы сидели в Вильнюсе и распределяли деньги. Но так получилось, что всегда исторически нашу оппозицию финансировали именно IRI, то есть республиканцы. Всегда «бабки» заходили от них. А сегодня получается так, что победил вроде бы Байден, который агрессивно высказывался по Беларуси, но формально это демократы. Должна быть какая-то смена караула, и люди, которые работали ранее, должны быть замещены на сотрудников вот этой второй группы институтов.
И, конечно, нашим дорогим руководителям протестов эти все вещи немножко тревожны, потому что непонятно, как это будет дальше. Они рассчитывали завершить все это за несколько месяцев, но протест растягивается, и придется делать это с новыми гражданскими руководителями, с новыми чиновниками американскими, которые здесь будут перехватывать управление.
Поэтому такая ситуация тревоги и, видимо, нехватка денег, потому что когда деньги есть, это просто демонстрировать. Когда денег нет, начинается вот эта разговорная деятельность.
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