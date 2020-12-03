Андрей Лазуткин: руководители протестов рассчитывали завершить всё за несколько месяцев, но протест растягивается

Новости Беларуси. Террариум единомышленников. А как еще назвать группу эмигрантов, засевших в разных странах и поливающих грязью Беларусь? Об этом рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Эти люди на словах желают нашей стране добра, но при этом требуют экономические санкции. Вот и неудивительно, что внутри этой компании происходят склоки. Основная причина – вовсе не политические взгляды, а распределение грантовых денег.

Андрей Лазуткин, политолог:

Главный момент – это пересменка, которая там происходит. Надо понимать, что, допустим, американские механизмы финансирования достаточно формализованы, то есть нельзя брать деньги просто у ЦРУшников. Это очень плохо. Надо создавать определенные прокладки, фонды, которые будут работать даже при смене власти в Штатах. Для этого созданы две параллельные инфраструктуры. Называется одна из них Национальный демократический институт, а вторая – Международный республиканский институт. Каждый из них имеет свой круг контрагентов.