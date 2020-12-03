Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ

Новости Беларуси. Белорусский национальный технический университет 10 декабря отмечает столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В юбилейный год проводится ряд торжественных мероприятий, в том числе и «Эстафета юбилейного огня». С сентября по декабрь факел путешествует по ведущим предприятиям Республики Беларусь, где работают выпускники вуза. Сегодня, 3 декабря, огонь доставили на Минский автомобильный завод. Подробности встречи в нашем сюжете.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. Именно столько времени кафедра БНТУ «Автомобили» готовит кадры для отечественной и зарубежной промышленности. Ее выпускники работают в конструкторских службах основных предприятий машиностроительной отрасли. На Минский автомобильный завод только в 2020 году пришли 88 молодых специалистов из ведущего технического вуза страны. Их главные разработки еще впереди, а вот коллеги с дипломами БНТУ уже внедрили в производство МАЗа такие новинки, как городской 303-й автобус, электробус и даже мобильный офис, который может стать и комфортной переговорной, и штабом, и гримерной.

Он многофункционален и удобен в эксплуатации, как и вся продукция автомобильного гиганта. Потому что сделана белорусами для белорусов. И не только. Такая городская техника колесит, например, по улицам Киева и Санкт-Петербурга.

Сегодня посмотреть на самые популярные модели предприятия пригласили тех, кто учил их разработчиков. Гости приехали не с пустыми руками. Передали Минскому автомобильному заводу эстафету юбилейного огня в знак уважения к традициям многолетней дружбы и ее перспективам.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:

БНТУ – это альма-матер технических наук, технических знаний. Я сам выпускник БНТУ. Масса людей, которых на конвейере мы сегодня видели, тоже выпускники БНТУ. Это техническая школа развития, техническая мысль в развитии машиностроения. Это все то, что мы в Беларуси обучаем, производим. Мы здесь воспроизводим, эти знания превращаются в машины и автобусы, которые потом работают на всех просторах, во всех дальних уголках мира.

К слову, в 2020 году образование и производство стали еще ближе. В рамках договора о сотрудничестве филиал кафедры БНТУ «Автомобили» начал работать прямо на Минском автомобильном заводе. Группа из 10 студентов уже приступила к занятиям, обучаются они по специальности «МАЗ».

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:

Нам приятно, что наши студенты проходят обучение прямо на территории завода. Занятия у них проходят прямо в цехах завода. Проводят эти занятия специалисты завода именно по тем дисциплинам профильным, которые уместно преподавать на заводе. Мы очень довольны от этого сотрудничества.

А дальше – больше. Высшее учебное заведение и гигант машиностроения подписали новый договор о сотрудничестве.