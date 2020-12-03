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Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ

03 декабря 2020 18:24
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Новости Беларуси. Белорусский национальный технический университет 10 декабря отмечает столетие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В юбилейный год проводится ряд торжественных мероприятий, в том числе и «Эстафета юбилейного огня». С сентября по декабрь факел путешествует по ведущим предприятиям Республики Беларусь, где работают выпускники вуза.

Сегодня, 3 декабря, огонь доставили на Минский автомобильный завод. Подробности встречи в нашем сюжете.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-1

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-3

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. Именно столько времени кафедра БНТУ «Автомобили» готовит кадры для отечественной и зарубежной промышленности. Ее выпускники работают в конструкторских службах основных предприятий машиностроительной отрасли.

На Минский автомобильный завод только в 2020 году пришли 88 молодых специалистов из ведущего технического вуза страны. Их главные разработки еще впереди, а вот коллеги с дипломами БНТУ уже внедрили в производство МАЗа такие новинки, как городской 303-й автобус, электробус и даже мобильный офис, который может стать и комфортной переговорной, и штабом, и гримерной.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-6

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-8

Он многофункционален и удобен в эксплуатации, как и вся продукция автомобильного гиганта. Потому что сделана белорусами для белорусов. И не только. Такая городская техника колесит, например, по улицам Киева и Санкт-Петербурга.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-11

Сегодня посмотреть на самые популярные модели предприятия пригласили тех, кто учил их разработчиков. Гости приехали не с пустыми руками. Передали Минскому автомобильному заводу эстафету юбилейного огня в знак уважения к традициям многолетней дружбы и ее перспективам.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-14

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-16

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-18

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО «Минский автомобильный завод» – управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»:
БНТУ – это альма-матер технических наук, технических знаний. Я сам выпускник БНТУ. Масса людей, которых на конвейере мы сегодня видели, тоже выпускники БНТУ.

Это техническая школа развития, техническая мысль в развитии машиностроения. Это все то, что мы в Беларуси обучаем, производим. Мы здесь воспроизводим, эти знания превращаются в машины и автобусы, которые потом работают на всех просторах, во всех дальних уголках мира.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-21

К слову, в 2020 году образование и производство стали еще ближе. В рамках договора о сотрудничестве филиал кафедры БНТУ «Автомобили» начал работать прямо на Минском автомобильном заводе. Группа из 10 студентов уже приступила к занятиям, обучаются они по специальности «МАЗ».

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-24

Сергей Харитончик, ректор Белорусского национального технического университета:
Нам приятно, что наши студенты проходят обучение прямо на территории завода. Занятия у них проходят прямо в цехах завода. Проводят эти занятия специалисты завода именно по тем дисциплинам профильным, которые уместно преподавать на заводе. Мы очень довольны от этого сотрудничества.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-27

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-29

А дальше – больше. Высшее учебное заведение и гигант машиностроения подписали новый договор о сотрудничестве.

Этому сотрудничеству уже более семи десятков лет. МАЗ принял эстафету огня от БНТУ-32

Это выгодно для всех: БНТУ получает материально-техническую базу, а завод – высококвалифицированных специалистов, обученных под себя.

# Предприятия Беларуси # общество # Валерий Иванкович # Сергей Харитончик # Фотофакт

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