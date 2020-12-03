«Плесень, сыро, там нечем дышать». В пятиэтажке в Ошмянах после капитального ремонта затопило квартиры

Новости Беларуси. Затопило подъезд и квартиры – таков итог сырого капитального ремонта пятиэтажки в Ошмянах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На горячую линию нашего телеканала обратились местные жители. Они рассказали, что их старый дом уже давно требовал ремонта: здание просело, пошли трещины между панелями, прохудилась кровля. Когда узнали о капремонте, очень обрадовались. Но счастье было недолгим. Как раз накануне снегопадов подрядчик раскрыл крышу. Что бывает, если не смотреть прогноз погоды? Репортаж Галины Буро.

Маленький ребенок, два с половиной года, а там плесень, сыро, там нечем дышать.

Эмоции уже не сдержать. Жильцы в шоке, какой подарок под Новый год им подложили строители.

Вот потолок какой стал, все осыпается, все вот пошло. Вода вот отсюда текла вообще ручьем.

В квартире Александра Титко теперь стоит не детский смех, а стойкий запах сырости. Жена с двухлетним ребенком временно переехали к сестре. А мужчина остался, чтобы периодически сливать воду из кастрюль и мисок. Талый снег уже шестой день стекает по стенам. Свет не включает, ведь вся проводка мокрая. В спальне недалеко от детской кроватки пошла плесень.

Александр Титко, житель Ошмян:

Придя в пятницу вечером с работы... Они полностью раскрыли крышу и залили стяжку. Начался потоп в квартире. Текло. Снег, естественно, растаял, и пошла вся вода в комнаты. Пострадали люди. Не один я пострадал. Пострадали все люди, кто живет на пятом этаже.

Крышу в ходе капитального ремонта строители начали делать еще неделю назад. А полностью раскрыли ее и залили стяжку как раз накануне снегопадов – зачем смотреть прогноз погоды? Как результат – Ниагарский водопад по ступенькам подъезда до самого первого этажа.

В ванной как текло – ночью прилетали, делали тут. Так текло в ваннах, что страшно, залили четвертый этаж.

Мария Михаловская теперь вынуждена в собственной прихожей лавировать между тазиками с фонариком. За эти дни в доме уже два раза выбивало пробки. Придется менять натяжной потолок и обои. За чей счет банкет? Женщина в полной растерянности.

Мария Михаловская, жительница Ошмян:

Мыть потолок там? Или дать хорошо, чтобы высох? Я даже не знаю, что. Потому что эта сырость пойдет, может, даже во всем доме.

Галина Буро, корреспондент:

Местные жители говорят: крыша в их доме подтекала на протяжении лет пяти. Неудивительно, ведь зданию 42 года, оно давно просило ремонта. Добивались и жители. И вот дождались. Правда, никто не думал, что капитальный ремонт обернется капитальной бедой.

Жильцы звонили в ЖКХ и Управление капитального строительства, пытались добиться аудиенции в райисполкоме. Но на классический вопрос «Кто виноват и что делать?» ответ так и не получили.

Ирина Павилович, жительница Ошмян:

Видите, какая ситуация, пока не вызвали вас. Что мы тут? Ждем, надеемся, что вы нам поможете, что все это будет исправлено. Потому что больше мы не будем терпеть. Это ужасно. Пожалуйста, помогите нам. Больше другого выхода у нас нет.

Накануне нашей съемки сюда приезжала комиссия, которая оценивала этот сырой ход капитального ремонта. Где теперь искать правду людям, спокойную жизнь которых словно смыло потоком строительной некомпетентности, мы спросили у директора Управления капитального строительства Ошмянского района.

Станислав Хилинский, директор Управления капитального строительства Ошмянского района:

Часть квартир застрахованы гражданами, они получат страховку, остальное доплатит подрядчик как виновный в этом чрезвычайном происшествии, скажем так.