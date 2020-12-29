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«Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев». МИД о ситуации вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае

29 декабря 2020 10:40
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Новости Беларуси. В МИД нашей страны прокомментировали ситуацию, которая складывается вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае из-за антибелорусских санкций ЕС, и действия на этот счет со стороны властей Литвы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев». МИД о ситуации вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае-1

Анатолий Глаз, начальник управления информации и цифровой дипломатии  пресс-секретарь МИД Беларуси:
В погоне за политическими дивидендами наши «доброжелатели» продолжают намеренно наносить прямой и очевидный вред именно простым белорусам, за благополучие которых они якобы ратуют. Правда и в том, что под санкционный шабаш наших литовских партнеров попадают не только белорусские граждане. Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев.

Санаторий «Беларусь» – один из крупнейших на территории Литвы. Из 400 сотрудников почти 90 % – литовские граждане. Белорусское медучреждение регулярно входит в пятерку основных налогоплательщиков Друскининкая. Это, по сути, ограничение деятельности градообразующего предприятия, из-за которого лишаются работы и средств к существованию сотни литовских семей.

Глубокое разочарование от неудавшегося псевдодемократического блицкрига, по нашему мнению, переходит у наших западных коллег в бессильную злобу и желание посильнее наказать уже и своих, и чужих.

«Наносится прямой ущерб экономике и интересам самих литовцев». МИД о ситуации вокруг санатория «Беларусь» в Друскининкае-4

Как ранее сообщило агентство BNS, представители правительства Литвы обдумывают, как помочь работникам санатория в Друскининкае, которым управляет Беларусь, так как из-за санкций Евросоюза были заморожены его банковские счета. По данным Фонда соцстрахования Литвы, в санатории работают 393 человека.    

# Международная политика # Анатолий Глаз # Фотофакт

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