Папа Римский принял отставку Тадеуша Кондрусевича. Архиепископ уходит на пенсию

Новости Беларуси. Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича, главы Католической церкви Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Папа Римский Франциск принял отставку Тадеуша Кондрусевича, главы Католической церкви Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как сообщает интернет-ресурс «Радио Ватикана», архиепископ уходит на пенсию – 3 января ему исполнилось 75 лет.
Апостольским администратором в Беларуси назначен епископ Казимир Великоселец.
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