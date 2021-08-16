Алексей Авдонин: вся эта кампания против Беларуси начала готовиться ещё в конце 2016 года

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Проанализировав ситуацию, действительно ли большое количество людей, вовлеченных абсолютно в разных сферах, готовили заговор? Журналисты сами по себе, политики, или как они себя считают, политиками, экономика – в разных стезях, даже до военных дошло, ведь была же попытка найти среди военных предателей, которые могли потом покуситься на жизнь Президента.

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

Надо четко понимать, что вся эта кампания начала готовиться еще в конце 2016 года, когда вокруг, внутри Беларуси начали формироваться информационные каналы разные – и соцсети, и Telegram-каналы, и паблики, которые активно начали работать на формирование неудовлетворенности. Это такое понятие, которое используют все политтехнологи, и они точно по методичке знают, как подготовить общество любое – неважно, в Беларуси, в России, в Украине – к тому, чтобы сформировать состояние неудовлетворенности. Это искусственное, методично формируемое состояние. Естественно, начали с чего? Начали выявлять самые негативные моменты и их раскачивать. Притом надо понимать, что против нас работали активно разные команды, они были сформированы. Кирилл Казаков:

Председатель КГБ в нашем фильме «2020», который делал СТВ, сказал, что от 50 до 100 тысяч человек работают постоянно, ежедневно, чуть ли не ходя на работу по сменам, против Беларуси. Алексей Авдонин:

Там все было четко регламентировано и структурировано. Были подразделения, которые занимались полностью мониторингом всей информационной повестки, каждый день отслеживали чуть ли не поминутно, что происходит, и на каждый день делали дайджест. Исходя из этого, делали анализ, чем живет общество, что его беспокоит и что надо поднять, какой негатив, чтобы в том или ином регионе начать формировать внутреннюю неудовлетворенность. Эта модель работала более трех лет. Кирилл Казаков:

А как мы ее не замечали?