Алексей Авдонин: вся эта кампания против Беларуси начала готовиться ещё в конце 2016 года
Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Проанализировав ситуацию, действительно ли большое количество людей, вовлеченных абсолютно в разных сферах, готовили заговор? Журналисты сами по себе, политики, или как они себя считают, политиками, экономика – в разных стезях, даже до военных дошло, ведь была же попытка найти среди военных предателей, которые могли потом покуситься на жизнь Президента.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо четко понимать, что вся эта кампания начала готовиться еще в конце 2016 года, когда вокруг, внутри Беларуси начали формироваться информационные каналы разные – и соцсети, и Telegram-каналы, и паблики, которые активно начали работать на формирование неудовлетворенности. Это такое понятие, которое используют все политтехнологи, и они точно по методичке знают, как подготовить общество любое – неважно, в Беларуси, в России, в Украине – к тому, чтобы сформировать состояние неудовлетворенности. Это искусственное, методично формируемое состояние. Естественно, начали с чего? Начали выявлять самые негативные моменты и их раскачивать. Притом надо понимать, что против нас работали активно разные команды, они были сформированы.
Кирилл Казаков:
Председатель КГБ в нашем фильме «2020», который делал СТВ, сказал, что от 50 до 100 тысяч человек работают постоянно, ежедневно, чуть ли не ходя на работу по сменам, против Беларуси.
Алексей Авдонин:
Там все было четко регламентировано и структурировано. Были подразделения, которые занимались полностью мониторингом всей информационной повестки, каждый день отслеживали чуть ли не поминутно, что происходит, и на каждый день делали дайджест. Исходя из этого, делали анализ, чем живет общество, что его беспокоит и что надо поднять, какой негатив, чтобы в том или ином регионе начать формировать внутреннюю неудовлетворенность. Эта модель работала более трех лет.
Кирилл Казаков:
А как мы ее не замечали?
Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:
Давайте про 50-70 тысяч примерно скажем, что это, а то зрители услышат – целая армия. Во-первых, после реформы армии Соединенных Штатов, после бури в пустыне у них созданы специальные подразделения на уровне даже батальонов, которые занимаются информационно-психологической войной. В Европе развернута огромная инфраструктура, чисто американская, в определенный момент она оказалась направлена на нас, потому что Беларусь оказалась в центре внимания.
Кирилл Казаков:
Самое известное – в городе Быдгощ.
Вадим Гигин:
Быдгощ – это достаточно крупный военный хаб и польской армии, и натовской. Потом подключили все страны Центральной и Восточной Европы, где тоже есть эти подразделения. В Риге находится центр, который контролирует, мониторит все информационное пространство. Сейчас такие центры разворачиваются в Литве и Эстонии. Это мы только о военной инфраструктуре говорим. Еще есть спецслужбы. В фильме оказывали аналитиков, руководителей околоправительственных, проправительственных западных аналитических центров, которые фактически занимаются интеллектуальной разведкой. Когда мы с некоторыми западными аналитиками общались, руководителями центров, в том числе польских, которые приезжали на «Минский диалог», нас предупреждали, в том числе по линии наших правоохранительных органов, чтобы мы были осторожны, знали, что это люди, которые работают под прикрытием. Но мы искренне хотели выстроить нормальные отношения с Западом и мы прекрасно понимали – что ни дипломат, две трети из них – разведчики. Просто надо с этим уметь работать, а против нас уже тогда готовилась полноценная гибридная война.
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