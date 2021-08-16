Егор Макаревич: «Нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля»

Егор Макаревич, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Конечно, это непревентивная история, мы к этому процессу шли достаточно давно, но я согласен, что 2020 год активизировал очень много процессов в белорусском обществе, и Молодежный парламент как некая веха в молодежной политике нашей страны. Я хочу вернуться к митингу. Я выступал на том митинге, прекрасно помню эту многотысячную толпу сторонников сильной, процветающей страны, и мне хочется сказать, что когда я вышел (а я выступал, по-моему, вторым), днем и вечером накануне было очень много переживаний, что сказать, что донести. Но когда увидел эту колоссальную поддержку разных людей – было много и молодежи, разное представительство нашего общества – это дало тот заряд, о котором говорил Вадим Францевич [Гигин – прим. ред.].

Мы перезагрузились. Парадоксально, ведь на этот митинг вышли те, кто голосовал 9 августа против площадей, но нас довели до того, что мы должны были показать, кто в Беларуси хозяин и кому принадлежит белорусская земля, и мы это сделали. Когда мы с коллегами возвращались стройными рядами по проспекту Независимости, видели, какое количество с белорусскими флагами шло по проспекту Независимости. Тут из подворотни вышли пару девочек лет 15-16 с БЧБ-флагами. После того как они увидели эту толпу людей – не слова, а реального дела, людей, которые приехали из полей, которые действительно создают нашу страну, быстро девочки флаги свернули, мальчики, которые были с ними, шли на карнавал туда, ближе к стеле, точно так же ретировались. Поэтому мне кажется, что мы показали, кто есть кто, и самое главное, что это перезагрузило абсолютно патриотические силы белорусского общества.

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