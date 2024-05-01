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«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?

01 мая 2024 15:17
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Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я на самом деле сталкиваюсь очень часто с таким, что как раз мужчины предъявляют требования к женщине: ты должна готовить, стирать, убирать. Когда ответно женщина говорит, что, дорогой, хорошо, я готова это делать, но ты оплати мне ногтики и все остальное – это и то хочу, он говорит, как же чувства, ты что, со мной из-за денег?

«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?-1

Татьяна Зазнова, в активном поиске:
Это тогда получается общая тенденция товарно-денежных отношений. Такой рынок: ты мне даешь деньги, я тебе даю, условно, услуги. Это немного пошловато выглядит.

Ресторан, ухаживания и цветы. Что может оттолкнуть на первом свидании – подробнее здесь.

# Психология # общество # Алеся Лакина

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