«Ты со мной из-за денег?» В чём принцип меркантильных отношений между партнёрами?

Современные мужчины часто жалуются, что девушки стали слишком избалованные. Им подавай дорогие подарки и ужины в шикарных ресторанах. О том, как к этому относиться и нормально ли требовать от мужчины роскошной жизни, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я на самом деле сталкиваюсь очень часто с таким, что как раз мужчины предъявляют требования к женщине: ты должна готовить, стирать, убирать. Когда ответно женщина говорит, что, дорогой, хорошо, я готова это делать, но ты оплати мне ногтики и все остальное – это и то хочу, он говорит, как же чувства, ты что, со мной из-за денег?