Юлия Артюх о буллинге: не было времени впадать в панику от сообщений, я больше переживала за семью

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Национальная безопасность – это же не только безопасность, которая касается защиты границ. Это, в принципе, защита каждого гражданина. Сегодня, выступая на Всебелорусском народном собрании, один из делегатов сказал о том, что стоило бы ввести законодательное решение и по наказанию тех, кто занимается буллингом.
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Юлия, как жена офицера, выступив однажды на женском форуме, став лицом СТВ, получила практически тысячи сообщений и стала на передовой информационной войны. Как ты справилась, во-первых? И твое мнение по поводу того, каким образом стоит или не стоит наказывать подобных людей.
Юлия Артюх, ведущая СТВ:
Это вопрос информационной безопасности, как мне кажется, и каждый пользователь в соцсетях или интернете должен идентифицировать себя. Когда мы сталкиваемся с тем, что приходят какие-то сообщения, иногда очень сложно вычислить, кто, стоит ли конкретный человек вообще за этим сообщением.
Кирилл Казаков:
Не было желания взять оружие в руки?
Юлия Артюх:
Я как жена офицера вообще всегда готова, но в данной ситуации не было времени впадать в панику от этих сообщений. Я не реагировала. Да, где-то было неприятно, я больше переживала за семью и за тех людей, которые мне писали, что они тоже сталкиваются с травлей и они менее психоустойчивы, чем я. Как-то помогала в этом моменте.
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Алена Сырова, ведущая:
После шестого Всебелорусского собрания, которое мы называем историческим, жить мы лучше станем, что-то у нас поменяется? Ты сегодня и вчера сидела в президиуме.
Юлия Артюх:
Да, два дня мы обсуждали программу социально-экономического развития на будущую пятилетку, и внесено очень много предложений, которые закреплены в резолюции Всебелорусского народного собрания. Очень много новых моментов, в том числе в развитии экономики озвучено, в IT-сфере. Я думаю, что мы в принципе ежегодно шли по пути развития. Кстати, лозунг – «Единство! Развитие! Независимость!» Да, мы будем развиваться, будем жить лучше, мы к этому стремимся. Сегодня тоже выступали делегаты с докладами, и все нацелены на то, чтобы работать и приумножать. Поэтому, я считаю, мы идем к тому, чтобы качественно улучшать свою жизнь во всех моментах.