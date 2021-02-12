Юлия Артюх о буллинге: не было времени впадать в панику от сообщений, я больше переживала за семью

Новости Беларуси. Итоги Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками Всебелорусского народного собрания, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Юлия Артюх, ведущая СТВ:

Это вопрос информационной безопасности, как мне кажется, и каждый пользователь в соцсетях или интернете должен идентифицировать себя. Когда мы сталкиваемся с тем, что приходят какие-то сообщения, иногда очень сложно вычислить, кто, стоит ли конкретный человек вообще за этим сообщением. Кирилл Казаков:

Не было желания взять оружие в руки? Юлия Артюх:

Я как жена офицера вообще всегда готова, но в данной ситуации не было времени впадать в панику от этих сообщений. Я не реагировала. Да, где-то было неприятно, я больше переживала за семью и за тех людей, которые мне писали, что они тоже сталкиваются с травлей и они менее психоустойчивы, чем я. Как-то помогала в этом моменте.