Делегат ВНС Божена Ерёмич о буллинге: люди, которые такие вещи писали, не могут судить меня, они меня не знают

Новости Беларуси. Итоги первого дня Всебелорусского народного собрания подвели в ток-шоу на СТВ. Разговор с участниками ВНС, политологами и экспертами по существу. Гости – люди из разных регионов.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Моя соведущая – достаточно молодая девушка.

Алена Сырова, ведущая:

Да, но я под красно-зеленым флагом. Кирилл Казаков:

Божена тоже. Алена Сырова:

Наверняка. У меня не возникает вопросов в принципе о государственной символике. Божена, что вы думаете насчет смены государственных символов, о которой рассуждают другие?

Божена Еремич, магистрант ГрГУ им. Янки Купалы:

Я родилась в 1999 году. И, как вы уже отметили, родилась при красно-зеленой символике. Я очень сильно уважаю символ нашей страны, независимость. И, безусловно, красно-белый цвет меня привлекает только в качестве интересного дизайнерского решения. Оно красиво смотрится. А так никаких ощущений, меня никак не может эта вот символика заставить все менять. Я не совсем даже понимаю некоторую молодежь, которая действительно просто за каким-то хайпом пошла на митинги и начала это все.

Алена Сырова:

Божена, вот вы сегодня сидели в президиуме, и когда вчера ехали на Всебелорусское народное собрание – особенно в нашей, молодежной среде развит буллинг – боялись, что вас затравят за участие в ВНС?

Божена Еремич:

Если честно, в начале, когда проходили диалоговые площадки, еще до Всебелорусского народного собрания, у меня было очень много комментариев, в том числе оскорбительных и так далее. Но, на мой взгляд, люди, которые такие вещи писали, не могут судить меня, они меня не знают. И нужно в первую очередь судить все-таки не личность, а ее дело. Кирилл Казаков:

Божена, вы гордитесь, что были сегодня на Всебелорусском народном собрании? Божена Еремич:

Безусловно. Я очень горжусь.