В Бресте прошла диалоговая площадка со студентами. Что обсуждали?

Новости Беларуси. В Беларуси запустили серию диалоговых площадок для общения студентов с теми, кто каждый день на своем рабочем месте принимает решения о будущем белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Обсуждают общественно-политический контекст, в котором приходится жить и учиться студентам, а еще честный и откровенный разговор о болевых профессиональных точках с завтрашними специалистами.

Личный профессиональный путь, уход от бюрократии в строительстве и приоритеты государства в жилищном вопросе, а еще должность в министерстве для лучшего студента – открытый диалог с молодежью в Бресте провел заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Александр Балашенко.

Вячеслав Иванись, студент Брестского государственного университета имени А. С. Пушкина:

Такие встречи очень важны, потому что они помогают нам увидеть всю кухню изнутри. Пообщаться с людьми, которые работают на тех местах, на которых мы, возможно, в будущем будем также работать. Урбанология тесно связана с политикой. Так как в любом случае это работа с горожанами, создание у них запроса, формирование ценностей, которые будут влиять на градостроительную политику.

Александр Балашенко, заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси:

Решения, которые принимаются здесь и сейчас, оказывают влияние на многие годы. Пять, десять лет мы принимаем решение: строить район, не строить, в каком направлении. Расширять границы города, не расширять. Трансформировать частую застройку, многоквартирную, промышленную зону. Этим надо заниматься обязательно, это ключевые вопросы формирования городов.

Впервые в 2023 году в Беларуси появилась новая специальность «сити-менеджер». Обучают будущих городских управленцев в брестском университете. Это понятие намного шире, чем урбанолог, и включает вопросы экономики, ЖКХ, архитектуры, информационных технологий и геомаркетинга. В новых кадрах заинтересовано и Министерство архитектуры и строительства, которое поддержало новую программу обучения.