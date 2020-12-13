«Я говорю потому, что являюсь женой офицера». Юлия Артюх о том самом выступлении на женском форуме и том, что было после

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Юлия Артюх рассказала о том самом выступлении на женском форуме и о том, что было после него. Вадим Щеглов, ведущий:

Ваше выступление на женском форуме в «Минск-Арене» запомнилось, на мой личный взгляд, потому что было настоящим. Оно было от души, от сердца, вы действительно верите в то, о чем говорили. После этого выступления многие вас раскрыли, узнали, задались вопросом: а кто это был? Вы как-то прочувствовали интерес к вашей персоне после того, как выступили публично?

Юлия Артюх, общественный деятель:

Да. На самом деле это был важный момент, скажем так, и в моей жизни в том числе. Форум состоялся уже через месяц после выборов. У нас были какие-то неспокойные моменты в стране, которые волновали, безусловно, всех. И со своей стороны мужчины, те, кто находится на службе, прочувствовали все эти ситуации, которые складываются. Я говорю, в частности, про уличные протесты, марши. Вадим Щеглов:

Вы говорите это потому, что сами являетесь женой офицера? Юлия Артюх:

Я говорю в первую очередь потому, что я являюсь женой офицера. И потому, что я женщина. Хотелось рассказать о переживаниях женщин в этой ситуации, о нашей позиции в том числе. Действительно, эти слова, которые были сказаны, – это все было от чистого сердца. Очень много в интернете обсуждений этих слов. О том, что мне кто-то это написал, отредактировал, заставили. Вадим Щеглов:

Кто вам написал?

Юлия Артюх:

Написала это все я сама. Вадим Щеглов:

Но вы же сказали, что это наказ от мужа. Значит, он тоже участвовал. Юлия Артюх:

Вся речь была написана конкретно мной. Но те слова, которые кого-то очень сильно зацепили, а кого-то, наоборот, вдохновили, действительно передал мой муж. Действительно он сказал, что как офицер, как его сослуживцы будут стоять до конца. Вадим Щеглов:

После этого выступления вы же столкнулись с большим количеством хейта в ваш адрес? Юлия Артюх:

Да, действительно. Не успела я еще выйти из «Минск-Арены», в социальных сетях уже стали писать оскорбления. На Viber тоже стали приходить оскорбительные сообщения, угрозы. Вадим Щеглов:

У вас друзей стало меньше?

Юлия Артюх:

Да. Друзья прошли через это политическое сито, скажем так. Вадим Щеглов:

Вам угрожали? Вам и вашей семье. Юлия Артюх:

Да, угрожали, причем в довольно грубой форме. Это были угрозы убийства, расправы ежедневно, среди ночи присылали, звонили с разных номеров. Есть радикальные люди, которые прямо жестко верят, что я какой-то страшный человек, который «топит» бездумно за действующую власть. Нет, это мой осознанный выбор. Я ни на кого не обижаюсь, что они как-то там плохо про меня говорят. Это их мнение, они имеют на это право. Но момент: можно выражать свою позицию, даже агрессивную, культурно, не оскорбляя, не угрожая, не вдаваясь в какие-то радикальные моменты. Потому что за радикальные изречения предусмотрена ответственность. Вадим Щеглов:

Тогда вопрос. Почему это случилось? Почему ваши друзья отвернулись, посыпались какие-то угрозы? Почему люди в какой-то момент перестали считаться с мнением другого человека?