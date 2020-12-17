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Депутат Марина Ленчевская: человек может оказаться в непонятной для него ситуации. Наша задача – помочь найти выход

17 декабря 2020 14:29
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Новости Беларуси. Бесплатной юридической консультацией по разрешению кризисной ситуации в семье могут воспользоваться жители Фрунзенского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Депутат Марина Ленчевская: человек может оказаться в непонятной для него ситуации. Наша задача – помочь найти выход-1

Идею предложила депутат Палаты представителей по Западному избирательному округу Марина Ленчевская. Первая встреча состоялась по адресу 4-й Загородный переулок, 64А, в помещении районной организации «Белая Русь». Доступная юридическая помощь стала одним из предвыборных обещаний депутата. Тем много. Особенно жителей интересуют ответы на жилищные вопросы.

Депутат Марина Ленчевская: человек может оказаться в непонятной для него ситуации. Наша задача – помочь найти выход-4

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Будем смотреть, как будет развиваться этот проект, но скажу одно: если кто-то придет с другим вопросом, естественно, мы и этого человека проконсультируем и сориентируем. Сегодня человек может оказаться, ну, на его взгляд, в какой-то непонятной для него ситуации. Наша задача – как раз помочь людям найти выход.

Депутат Марина Ленчевская: человек может оказаться в непонятной для него ситуации. Наша задача – помочь найти выход-7

Также минчане смогли пообщаться и с психологами. Планируется, что подобные консультации будут проходить раз в месяц.

# Консультация юриста # общество # Марина Ленчевская # Фотофакт

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