Депутат Марина Ленчевская: человек может оказаться в непонятной для него ситуации. Наша задача – помочь найти выход

Идею предложила депутат Палаты представителей по Западному избирательному округу Марина Ленчевская. Первая встреча состоялась по адресу 4-й Загородный переулок, 64А, в помещении районной организации «Белая Русь». Доступная юридическая помощь стала одним из предвыборных обещаний депутата. Тем много. Особенно жителей интересуют ответы на жилищные вопросы.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Будем смотреть, как будет развиваться этот проект, но скажу одно: если кто-то придет с другим вопросом, естественно, мы и этого человека проконсультируем и сориентируем. Сегодня человек может оказаться, ну, на его взгляд, в какой-то непонятной для него ситуации. Наша задача – как раз помочь людям найти выход.