«Я знаю, где поесть, отдохнуть, поспать». Достаточно ли пиара в соцсетях для развития туризма в Беларуси?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Россияне сейчас целые кампании запускают о том, что, мол, «посмотрите, какая у нас большая страна, нужно изучать свое». Сейчас тоже модно поехать отдохнуть на Байкал, во Владивосток.