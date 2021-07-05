«Я знаю, где поесть, отдохнуть, поспать». Достаточно ли пиара в соцсетях для развития туризма в Беларуси?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Россияне сейчас целые кампании запускают о том, что, мол, «посмотрите, какая у нас большая страна, нужно изучать свое». Сейчас тоже модно поехать отдохнуть на Байкал, во Владивосток.
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Надо сделать, чтобы отдохнуть в Беларуси стало модным. Не просто модным как тренд, а модным, потому что ты тем самым приобщаешься к нашему природному естеству.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Как сделать модно? Как модным сделать отдыхать в Беларуси?
Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
В принципе, этот процесс идет. Люди и до этого ехали, но сейчас увеличение очевидное и необходим системный подход. Можно реанимировать ряд проектов, достаточно здравых, которые были ранее. Например, Belarus N, это идея «Белоруснефти» – использовать заправки «Белоруснефти» как центры, информирующие о туристическом потенциале района, где они находятся. Понятно, что можно выбрать штук 20 по стране, где пересекаются дороги. Как вы совершенно верно сказали, многие едут самостоятельно, без какого-то четкого плана.
Кирилл Казаков:
В интернет зашел, посмотрел, тебе что-то сказали, и все.
Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Особенно молодые люди. Мы что, хотим туризм для пенсионеров? Да, мы делаем его тоже и должны.
Кирилл Казаков:
Но путешествовать должны люди разного возраста.
Алена Сырова:
Что делаю я? Я собираюсь куда-то поехать. Захожу в Instagram, вбиваю там условно «Брест» и по геотегу смотрю. Касаемо Бреста вижу, помимо Брестской крепости, еще несколько локаций с прекрасной картинкой, которые заставляют меня приехать к ним. В том числе я знаю, где поесть, отдохнуть, поспать, что посмотреть. Но далеко не все города обладают таким пиаром в социальных сетях.
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