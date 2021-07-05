На каких площадках стоит рассказывать про туризм в Беларуси? Мнение эксперта
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Дмитрий, не хватает пиара [во внутреннем туризме – прим. ред.]? И вообще, на каких площадках стоит тогда пиарить свое?
Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:
Вы отметили правильный тезис, что не хватает информационной координации. Можно условно разделить на два блока. По выезду и въезду в Республику Беларусь не хватает сейчас какого-то одного информационного портала, где бы аккумулировалась вся актуальная информация по правилам пребывания, по требованиям ко въезду и выезду из Республики Беларусь. Какая-то в виде сайта и того же Telegram-канала.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Если мы говорим о внутреннем туризме, как раз таки ситуация о том, чтобы сформировать некий образ или имидж Беларуси – для белоруса, наверное, не нужно.
Дмитрий Морозов:
Это как раз переходим ко второму блоку. Для внутреннего – это другая линия, по сути, график событийных мероприятий на сезон с глубиной по двум принципам разделенный. Первое – по событию. Вот у нас есть Купалье: где, в какие даты его можно отпраздновать на территории Беларуси. Одно – это ивент, какое-то событие календарно-обрядовое и где оно отмечается.
Кирилл Казаков:
Люди есть, которые, например, планируют, условно, в январе, как они проведут лето в Беларуси.
Дмитрий Морозов:
В этом основная разница между иностранцами и белорусами. Если белорус думает относительно путешествия, условно, поехать в Коссово – Ружаны, то почему я должен именно на следующих выходных ехать в Коссово – Ружаны? И при этом очень сложно для туристических фирм выдерживать график сборных туров, когда только белорусы едут, потому что они могут поехать и завтра, и послезавтра, и в любой другой день.
Кирилл Казаков:
Да, когда освободился, тогда и поехал.
Читайте также:
«Цена сопоставима с 10-дневным отдыхом в Турции». Что на это ответил директор белорусского санатория?
«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы?
Директор «Славянского базара»: готовим ночное поднятие флага – хотим задействовать максимально световые возможности