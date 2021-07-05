На каких площадках стоит рассказывать про туризм в Беларуси? Мнение эксперта

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Дмитрий, не хватает пиара [во внутреннем туризме – прим. ред.]? И вообще, на каких площадках стоит тогда пиарить свое?

Дмитрий Морозов, заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии:

Вы отметили правильный тезис, что не хватает информационной координации. Можно условно разделить на два блока. По выезду и въезду в Республику Беларусь не хватает сейчас какого-то одного информационного портала, где бы аккумулировалась вся актуальная информация по правилам пребывания, по требованиям ко въезду и выезду из Республики Беларусь. Какая-то в виде сайта и того же Telegram-канала. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Если мы говорим о внутреннем туризме, как раз таки ситуация о том, чтобы сформировать некий образ или имидж Беларуси – для белоруса, наверное, не нужно. Дмитрий Морозов:

Это как раз переходим ко второму блоку. Для внутреннего – это другая линия, по сути, график событийных мероприятий на сезон с глубиной по двум принципам разделенный. Первое – по событию. Вот у нас есть Купалье: где, в какие даты его можно отпраздновать на территории Беларуси. Одно – это ивент, какое-то событие календарно-обрядовое и где оно отмечается.