«Цена сопоставима с 10-дневным отдыхом в Турции». Что на это ответил директор белорусского санатория?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Люди начинают путешествовать по стране. Казалось бы, критические моменты, которые созданы для развития белорусского внутреннего туризма, должны его подстегнуть. Но очень часто сталкиваешься с тем, что знакомые говорят: поехать некуда, поехать дорого. Владимир Иванович, ваш санаторий. Я посмотрел на сайте цены – хороший санаторий, хорошие услуги, все отлично. Но цена сопоставима с 10-дневным отдыхом в Турции.

Владимир Карпечкин, директор санатория «Ружанский»:

Мы соответствующим образом перестроили свое предприятие. Что мы сделали? Для тех, кто сравнивает нас с Турцией, мы сделали одно из направлений. Фактически, мы организовали гибридные предприятия, первое из которых – это экологический спа-курорт «Ружа Хутар». Здесь нет лечения, здесь только SPA-процедуры, вода, отдых активный, SPA-составляющие. Вот это сопоставимо с отдыхом в Турции. Если мы покупаем такую путевку, она, несомненно, идет дешевле. В общем-то, начинается стоимость услуг от 40 рублей, если мы говорим про SPA-путевку. Второе направление нашего предприятия – это курортно-реабилитационный медицинский центр. Это ноу-хау, которое мы в себе открыли фактически с 2020 года, когда увидели, что творит пандемия. То есть предприятие стало специализироваться. Кирилл Казаков:

На вас пандемия сказалась в лучшую сторону? Знаете, в кризисе обычно бывает, что рождаются новые идеи, новые бизнесы, какие-то креативные вещи. Владимир Карпечкин:

Это все можно напрямую наблюдать на нашем санатории «Ружанском». Потому что действительно нас заставила жизнь задуматься о том, как мы будем жить завтра. Как мы будем жить сегодня, мы думали в прошлом году.