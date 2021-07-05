Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В ваш заказник много народа сейчас приезжает?
Дмитрий Морозик, директор государственного природоохранного Республиканского ландшафтного заказника «Озеры»:
По большому счету, если уже зашел разговор про пандемию, мы не почувствовали этой разницы. Да, конечно, западных стало меньше, но, скажем, белорусских туристов у нас осталось в том же количестве.
Кирилл Казаков:
А какой он – белорусский турист? Отличается от западного? Хуже, лучше?
Дмитрий Морозик:
Да нет, в принципе. Сама специфика нашей особо охраняемой природной территории – это все-таки лес, озеро. А человеку по большому счету…
Алена Сырова, СТВ:
К вам приезжают погулять или можно остановиться, пожить у вас?
Дмитрий Морозик:
У нас есть несколько вариантов размещения. Разработаны несколько туристических маршрутов. Действуют несколько экологических троп. Есть по территории самого заказника туристические стоянки, где люди могут разместиться, скажем, где-то навесы, где-то с палатками, в том числе с проживанием на нашей территории. Также есть несколько санаториев на территории заказника. Есть туристические базы. Инфраструктура на нашей территории развита для любого туриста.
Читайте также:
«Цена сопоставима с 10-дневным отдыхом в Турции». Что на это ответил директор белорусского санатория?
«Не хватает самой инфраструктуры». Где в Беларуси занимаются дайверы?
Директор «Славянского базара»: готовим ночное поднятие флага – хотим задействовать максимально световые возможности