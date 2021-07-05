Инфраструктура есть для всех. Чем белорусские туристы отличаются от западных?

Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В ваш заказник много народа сейчас приезжает?