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Алексей Авдонин: «Мы должны работать от потребителя, что ему важно, белорусу важно»

05 июля 2021 17:24
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Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».

Алена Сырова, СТВ:
Вы говорите о событиях. У нас грядут Купалье в Александрии, «Славянский базар». Но это сейчас стало отчасти политическим вопросом.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, как туризм используют в политических целях? Белорусский имидж страны с голубыми озерами, с зелеными лесами, с болотами, которые являются легкими Европы. И тут – раз – не едьте на «Славянский базар».

Алексей Авдонин: «Мы должны работать от потребителя, что ему важно, белорусу важно»-1

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вы правы. Если сейчас отслеживать именно англоязычные источники медийные основные, которые формируют повестку дня по Беларуси, это в первую очередь BBC, отдельные каналы, которые вещают в интернете, по телевидению и на радио, они в основном ориентированы на представление Беларуси как красной зоны. Красная зона – зона некоего конфликта: социального, политического, зона нестабильности. Естественно, у любого обывателя европейского формируется ощущение напряженности, в первую очередь связанное с его собственной безопасностью. Мы знаем, что безопасность – это первичная потребность. Как результат, естественно, отбивается любое желание прибывать сюда. В то же время мы общаемся с коллегами-иностранцами, которые приезжают сюда. Они, когда посетили Беларусь, не только Минск, но и другие регионы, они осознают, что та иллюзия, которая формируется через международные СМИ, полностью отлична от той ситуации, которая есть в Беларуси.

Кирилл Казаков:
Указ Президента, который принят, о том, что граждане свыше 70 стран могут приехать и вакцинироваться сюда на пять дней. Это же тоже медицинский туризм?

Алексей Авдонин: «Мы должны работать от потребителя, что ему важно, белорусу важно»-4

Алексей Авдонин:
Тут несколько аспектов. Нам не хватает информационной составляющей, но не только в русскоязычном формате, но и на англоязычном и на других языках. Потому что никто из иностранцев не будет вникать в русскоязычные сайты и пытаться их переводить. Та информация, которая должна подаваться в том числе по новым режимам для иностранцев, которые могут приехать к нам, посетить Беларусь, вакцинироваться, пройти реабилитацию, для европейского потребителя недоступна. Они живут в совершенно ином информационном поле. Мы достучаться до них не можем, потому что там фактически информационный вакуум, который контролируется этими крупными корпорациями медийными. Как прорывать его, как доносить эту информацию – это огромная работа в первую очередь наших внешнеполитических представительств, внешнеэкономических представительств и умение работать с конечным потребителем, пользователем.

Мы сейчас – это период, наверное, 1930-1940-х годов, когда мы пытаемся продать, что мы произвели, а не наоборот. Мы должны работать от потребителя, что ему важно, белорусу важно.

Кирилл Казаков:
Зачем он должен поехать именно в эти выходные именно туда.

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# Туризм # общество # Алена Сырова # Кирилл Казаков # Алексей Авдонин # Фотофакт

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