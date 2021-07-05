Алексей Авдонин: «Мы должны работать от потребителя, что ему важно, белорусу важно»
Новости Беларуси. Путешествия во время пандемии. Как быть простым жителям Беларуси? Пандемия все еще главное препятствие для путешествий или уже не так все строго? Компетентные гости в студии ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Вы говорите о событиях. У нас грядут Купалье в Александрии, «Славянский базар». Но это сейчас стало отчасти политическим вопросом.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Алексей, как туризм используют в политических целях? Белорусский имидж страны с голубыми озерами, с зелеными лесами, с болотами, которые являются легкими Европы. И тут – раз – не едьте на «Славянский базар».
Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
Вы правы. Если сейчас отслеживать именно англоязычные источники медийные основные, которые формируют повестку дня по Беларуси, это в первую очередь BBC, отдельные каналы, которые вещают в интернете, по телевидению и на радио, они в основном ориентированы на представление Беларуси как красной зоны. Красная зона – зона некоего конфликта: социального, политического, зона нестабильности. Естественно, у любого обывателя европейского формируется ощущение напряженности, в первую очередь связанное с его собственной безопасностью. Мы знаем, что безопасность – это первичная потребность. Как результат, естественно, отбивается любое желание прибывать сюда. В то же время мы общаемся с коллегами-иностранцами, которые приезжают сюда. Они, когда посетили Беларусь, не только Минск, но и другие регионы, они осознают, что та иллюзия, которая формируется через международные СМИ, полностью отлична от той ситуации, которая есть в Беларуси.
Кирилл Казаков:
Указ Президента, который принят, о том, что граждане свыше 70 стран могут приехать и вакцинироваться сюда на пять дней. Это же тоже медицинский туризм?
Алексей Авдонин:
Тут несколько аспектов. Нам не хватает информационной составляющей, но не только в русскоязычном формате, но и на англоязычном и на других языках. Потому что никто из иностранцев не будет вникать в русскоязычные сайты и пытаться их переводить. Та информация, которая должна подаваться в том числе по новым режимам для иностранцев, которые могут приехать к нам, посетить Беларусь, вакцинироваться, пройти реабилитацию, для европейского потребителя недоступна. Они живут в совершенно ином информационном поле. Мы достучаться до них не можем, потому что там фактически информационный вакуум, который контролируется этими крупными корпорациями медийными. Как прорывать его, как доносить эту информацию – это огромная работа в первую очередь наших внешнеполитических представительств, внешнеэкономических представительств и умение работать с конечным потребителем, пользователем.
Мы сейчас – это период, наверное, 1930-1940-х годов, когда мы пытаемся продать, что мы произвели, а не наоборот. Мы должны работать от потребителя, что ему важно, белорусу важно.
Кирилл Казаков:
Зачем он должен поехать именно в эти выходные именно туда.
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