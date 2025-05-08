МВД Беларуси приступает к реализации закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне»

МВД Беларуси приступает к реализации подписанного накануне Президентом закона «Об амнистии в связи с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне». Этот процесс займет около шести месяцев, отмечают в Департаменте исполнения наказаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Мирук, начальник управления Департамента исполнения наказаний МВД Беларуси:

В каждом исправительном учреждении создаются специальные комиссии для рассмотрения вопросов о применении амнистии. Результаты будут доведены индивидуально каждому осужденному под роспись. Наравне с Департаментом исполнения наказаний Министерства внутренних дел непосредственным субъектом исполнения закона являются уголовно-исполнительные инспекции. Они ведут работу как с лицами, освободившимся из исправительных учреждений, так и с осужденными к наказаниям, не связанным с лишением свободы. В рамках компетенции будет осуществляться работа по контролю за прибытием лиц, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, своевременной постановке их на учет, оказанию во взаимодействии с местными органами власти содействия в бытовом и трудовом устройстве, регистрации или восстановлении утраченных документов. При необходимости – по инициативе органов внутренних дел – вопросы, связанные с социальной и трудовой адаптацией таких граждан.

Амнистия не будет распространяться на тех, кто не возместил причиненный вред, допустил особо опасный рецидив преступлений, причастен к экстремистской или террористической деятельности, осужден к пожизненному лишению свободы, будучи ранее амнистированным, и вновь совершил умышленное преступление.