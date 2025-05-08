«Мемориальные комплексы Беларуси-2». Рассказываем о новом фильме, который точно нужно посмотреть перед 9 Мая

6 мая в кинотеатре «Пионер» прошел премьерный показ анимационно-документального фильма «Мемориальные комплексы Беларуси-2». Сегодня у нас в гостях одна из его создателей. Поговорим о том, как творчество открывает новый взгляд на важные темы.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Пинцак, режиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм».

Ольга Бурлакова, ведущая:

«Мемориальные комплексы Беларуси» отмечены и наградами, и, конечно же, зрительским признанием. Это второй альманах сейчас вышел на экраны. Состоит он из пяти фильмов. Но давайте расскажем, что первый вышел в 2024 году, он был не менее успешен. О чем в том фильме говорилось?