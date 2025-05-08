«Мемориальные комплексы Беларуси-2». Рассказываем о новом фильме, который точно нужно посмотреть перед 9 Мая

6 мая в кинотеатре «Пионер» прошел премьерный показ анимационно-документального фильма «Мемориальные комплексы Беларуси-2». Сегодня у нас в гостях одна из его создателей. Поговорим о том, как творчество открывает новый взгляд на важные темы.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Юлия Пинцак, режиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм».
Ольга Бурлакова, ведущая:
«Мемориальные комплексы Беларуси» отмечены и наградами, и, конечно же, зрительским признанием. Это второй альманах сейчас вышел на экраны. Состоит он из пяти фильмов. Но давайте расскажем, что первый вышел в 2024 году, он был не менее успешен. О чем в том фильме говорилось?
Юлия Пинцак, режиссер студии анимационных фильмов Национальной киностудии «Беларусьфильм»:
Создатель всего проекта Константин Андрюшечкин. Это отец «Мемориальных комплексов», можно сказать. Он в свое время озадачился такой проблемой, что по всей территории Беларуси очень много мемориальных комплексов, но, к сожалению, жители нашей страны могли никогда их не видеть или не знать, чему они посвящены. Поэтому он придумал вот такой глобальный проект, чтобы рассказать, где находятся эти мемориальные комплексы, чему они посвящены, кто их сделал, также с помощью художественной анимации реконструировать события тех лет.
Первые «Мемориальные комплексы» затрагивают такие мемориалы, как «Ола», мемориальный комплекс «Багратион», «Прорыв», был упомянут «Красный берег» и также «Буйничское поле». Для вторых «Мемориалов» выбраны тоже очень интересные темы, например, «Брестская крепость-герой», «Озаричи», «Хатынь», памятник, посвященный боевой машине БМ-13, а также «Шталаг-352».
Подробности в видео.