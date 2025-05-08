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Новости по тегу #Владислав Мисевич

«Я же родился за день до Дня Победы!» Основателю ВИА «Песняры» Владиславу Мисевичу исполнилось 80 лет
08 мая 2025 09:26

«Я же родился за день до Дня Победы!» Основателю ВИА «Песняры» Владиславу Мисевичу исполнилось 80 лет

Музыка поколений. Владислав Мисевич и Сергей Осипов рассказали о творческом пути с «Песнярами»
07 октября 2024 11:09

Музыка поколений. Владислав Мисевич и Сергей Осипов рассказали о творческом пути с «Песнярами»

Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину
12 января 2023 18:52

Лучше, чем Beatles. В Белгосфилармонии прошёл вечер, посвящённый Владимиру Мулявину

В Штатах просто фурор произвело! Как создавали костюмы для белорусских «Песняров»
25 марта 2022 17:41

В Штатах просто фурор произвело! Как создавали костюмы для белорусских «Песняров»

Мисевич выпустил мемуары о «Песнярах»: «Много давали интервью впопыхах, со злостью. Сейчас перечитываю – я бы запретил себе это делать»
09 апреля 2019 11:40

Мисевич выпустил мемуары о «Песнярах»: «Много давали интервью впопыхах, со злостью. Сейчас перечитываю – я бы запретил себе это делать»