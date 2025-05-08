Новости по тегу #Владислав Мисевич

«Один день я прожил в воюющем государстве».
1 сентября легендарный коллектив «Песняры» отпраздновал юбилей. 55 лет! Основа творчества коллектива – белорусский фольклор. Музыканты пели эстрадные обработки народных песен о культуре и истории нашей страны. Некоторые народные белорусские песни в аранжировке Владимира Мулявина очень изменились.
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