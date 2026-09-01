Новости по тегу #Юбилей

Только тот, кто когда-нибудь переступал порог РГУОР, понимает, что здесь прошли лучшие годы детства и отрочества.
Смотрите документальный фильм СТВ.
Благодаря промышленному потенциалу и развитой социальной сфере за 75 лет район стал важнейшим опорным центром Минска. Здесь производится около четверти всей промышленной продукции столицы
«Мне посчастливилось, что я своего рода ученик Алексея Степановича», – добавил сенатор.
«Пионер» всегда был больше, чем кинозал.
В планах расширение образовательных программ и совместных исследовательских проектов с партнерами из России и Китая.
Только за 2025 год «МАПИДом» завершено возведение порядка 40 объектов общей площадью свыше 250 тысяч квадратных метров.
В планах университета начать подготовку инженеров по авиа- и ракетостроению, разработке спутников.
Сегодня Белорусское радио – это не только звук, а настоящая мультимедийная платформа: новости, интервью, подкасты, видео.
В планах – к концу 2029-го достичь годового выпуска велосипедов порядка 170 тысяч единиц.
Если первый номер в 1950 году был скромным – всего 4 полосы, то сегодня это целый конвейер новостей для печати, интернета и радио.
Белорусскую технику под маркой «Горизонт» знают в 16 государствах, включая рынки Африки и ЕАЭС.
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