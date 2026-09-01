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Новости по тегу #Юбилей

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет
01 сентября 2026 18:46

Здесь воспитывают золотой запас страны! РГУОР исполнилось 60 лет

Сквозь время и километры! ГАИ Беларуси исполнилось 90 лет – история службы
01 июня 2026 11:37

Сквозь время и километры! ГАИ Беларуси исполнилось 90 лет – история службы

Ленинский район Минска отметил 75-летний юбилей
23 апреля 2026 17:40

Ленинский район Минска отметил 75-летний юбилей

Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае
01 апреля 2026 17:12

Многие кадры выросли благодаря таким людям – Михаил Русый об Алексее Камае

В нём хранится история поколений – кинотеатр «Пионер» отмечает юбилей
14 февраля 2026 12:51

В нём хранится история поколений – кинотеатр «Пионер» отмечает юбилей

Академия управления при Президенте отмечает 35-летие
29 января 2026 18:02

Академия управления при Президенте отмечает 35-летие

Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов
21 января 2026 17:55

Лучших работников «МАПИД» наградили в Республиканском Дворце культуры профсоюзов

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко
04 декабря 2025 18:26

БГТУ исполняется 95 лет! Поздравления в адрес студентов, преподавателей и руководства вуза направил Лукашенко

«Гаворыць Мінск!» Как Белорусское радио завоевало сердца слушателей и как оно звучит сегодня
15 ноября 2025 18:04

«Гаворыць Мінск!» Как Белорусское радио завоевало сердца слушателей и как оно звучит сегодня

Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 миллионов велосипедов
03 ноября 2025 17:45

Мотовелозавод за 80 лет работы выпустил около 57 миллионов велосипедов

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас
03 ноября 2025 15:02

«Минская правда» празднует 75-летний юбилей – как изменилось издание и чем живёт сейчас

От радиозавода до современного концерна – «Горизонт» празднует 85-летие
24 октября 2025 18:53

От радиозавода до современного концерна – «Горизонт» празднует 85-летие