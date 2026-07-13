«Я здесь все знаю до каждого метра». Лукашенко посетил с инспекцией Шкловский район

Александр Лукашенко 13 июля приехал в Шкловский район. Именно этот регион стал своеобразной экспериментальной базой в АПК, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А результаты успешных экспериментов можно и нужно тиражировать в другие районы Беларуси. И вот именно о таком, если угодно, эталонном формате райагросервиса, а это важнейшее звено во всей цепочке сельхозпроизводства, сегодня шла речь в Шклове.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

База для развития базового уровня. Глава государства продолжает инспектировать Шкловский район. Цель – этот регион превратить в территорию для апробации экспериментов в дальнейшем развитии агропромышленного комплекса страны. Получилось – в тираж. Сегодня в центре внимания – райагросервис.

Эту поездку Первый анонсировал еще во время совещаний в Минске. Разбор полетов завершился кадровыми решениями. Сегодня все вопросы рассматривают на месте. Таков стиль работы Александра Лукашенко. «Вы – лицо Президента на местах»: Лукашенко принял ряд кадровых решений. Встречает главу государства стандартный пул управленцев региональной вертикали. Новые лица эти полномочия получили на прошлой неделе. Председатель райисполкома и помощник Президента по Могилевской области Надежда Котковец. Она в команде Первого еще со времен работы в хозяйстве «Городец». Малая родина лучше всего подходит для больших экспериментов. Почему? Президент объяснял уже не раз. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Еще раз хочу повторить для всех. Шклов – это не потому, что я тут работал или где-то тут моя родина. Просто потому, что я здесь все знаю до каждого метра. Если что-то делать на перспективу, то, конечно, опыт этот не помешает, и все это надо знать. Образцовый район здесь в Шклове, отчасти – в Орше.

Каждое здание известно главе государства. Не обманешь, косяки краской не замажешь. Это маршруты становления Президента. Этот тезис объясняет, почему новый этап развития регионов начинается именно отсюда. Как и эпоха создания агрогородков. А еще Шкловский район и по населению, и по территории является типичным для всей страны – около 25 тысяч человек. Основная тема дня – система агросервисов. Возвратить их к жизни – поручение Первого. Выполняют, сделали многое. Этой весной главе государства показали «Мозырьтехсервис» – высший пилотаж. Но для повсеместного копирования не подходит. Как прошла большая командировка Президента на юг Беларуси, читайте здесь. А ровно год назад, до поездки на Полесье, Первому рассказали, каким быть Шкловскому райагросервису. Потому что показывать было еще нечего. «Или сносишь, или наводишь порядок!» Лукашенко оценил площадку будущего райагросервиса в Шклове.

Сегодня картинка звенит – не узнать. Но образец ли это для типичного предприятия и для всей страны?

Александр Лукашенко:

Что касается райагросервиса, бывшей сельхозтехники. Я уже отмечал, это такая средняя была сельхозтехника, как везде в районах. Где-то, может, чуть-чуть поменьше. Не хуже, но поменьше. И нам надо здесь сделать образцовую, типичную сельхозтехнику (райагросервис) здесь в Шклове, чтобы показать всем, как должно быть. Пока мы тут делали, в стране много появилось даже лучше. Здесь разительные изменения. Ну и, наверное, уже в основном тут все сделано. По-крупному все сделано, осталась мелочевка. Надо привести это в порядок. В сентябре мы пригласим сюда председателей райисполкомов и покажем: ребята, это образцовый райагросервис, который должен быть в каждом районе. На базе подобных, но лишь некоторых предприятий организованы технические центры заводов-изготовителей. Первый о внедрении заграничного опыта повсеместно.

Александр Лукашенко:

Самое важное, чтобы это были такие опорные пункты для наших заводов. А то мы за границей делаем мультибрендовые центры. В том же Узбекистане, как мне докладывали, их уже 11. Ну а у нас будет здесь 115, 118, может, 120 таких опорных центров, где будут оказываться услуги и самими заводами (подробности). Это одна из промышленных локаций в градостроительной политике Шклова. Фундамент производства, основа производства в небольших районах – это предприятия переработки и сервиса.

Александр Лукашенко:

Ну как председатель райисполкома, вот он стоит, будет без строительной организации? Ему ЖКХ, еще там надо по мелочи. Конечно, производственное крупное здание он уже строить сам не будет «под ключ». Наверное, не сможет. Ну и не надо. Но если сможет – пожалуйста. Тресты крупные будут выполнять более ответственные задачи. А ПМК для председателя райисполкома это благо. Иначе быть не может. Дальше химия.

– Химию тоже мы по вашему поручению сделали.

– И у нас где-то тут была льносемстанция.

– Льносемстанция есть, только не здесь, а на льнозаводе осталась. Центральная льносемстанция находится в Горках.

– Главное, чтобы была система, как мы договаривались. Чтобы вы семена льна получали по всей области, по всей стране. Президент внимателен к каждой детали. Такой же исполнительской дисциплины требует от подчиненных. Надо поставить на крыло. Учительством приходится заниматься даже в этой должности.