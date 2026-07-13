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Лукашенко: райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники

13 июля 2026 13:39
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Порядок, дисциплина и тотальный контроль хозяйственности. Президент Беларуси поручил наладить восстановление сельхозтехник в каждом районе. Такую задачу глава государства поставил сегодня, 13 июля, во время рабочей поездки в Шкловский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент посетил реконструируемый комплекс зданий ремонтных мастерских. Их восстановление, начатое в апреле 2025 года, практически завершено. Центральный цех предназначен для капитального ремонта энергонасыщенных тракторов, кормо- и зерноуборочных машин. Есть также обменный пункт для хранения узлов и агрегатов, станция технического обслуживания легковых автомобилей. Глава государства заявил: обновленный райагросервис – это не проект локального значения, а стратегическая база, которая в перспективе должна закрывать нужды сразу нескольких районов. Александр Лукашенко подчеркнул, что обновленные райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники и работать по аналогии с мультибрендовыми центрами за рубежом.

Лукашенко: райагросервисы должны стать опорными пунктами для отечественных производителей техники-2

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Тем не менее заводы должны понимать, что это и их дело. Продали сюда технику – комбайны «Гомсельмаш» или МТЗ, современная тяжелая технологически техника, продали сюда – будьте добры обслуживать ее здесь определенный период. Не только гарантии, но и после. Обслуживайте дальше так, как за границей мы делаем. 

Дмитрий Крутой, глава Администрации Президента Беларуси:
Товарищ Президент, у нас в стране из 75 райагроссервисов, которые такие же услуги оказывают, в 31 то, что вы говорите, уже создано. То есть они являются опорными центрами для заводов-производителей. 

Юрий Назаров, управляющий делами Президента Беларуси:
10 июля Минпром аттестовал этот центр как мультибрендовый для обслуживания, пока мы говорим о гарантийном обслуживании нашей техники: «Гомсельмаш», МТЗ, МАЗ и Моторный завод. 

Александр Лукашенко:
Прекрасно. Здесь обслуживать надо ту технику и комплектующие, которые производят не только наши заводы. Мы покупаем и за пределами. Для них это благо, если они хотят продвигать свою технику здесь. 

Чудо, если мы сделаем такие ремонтные мастерские – Лукашенко в Шкловском районе

# Рабочая поездка Президента # Александр Лукашенко

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