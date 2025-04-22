«Или сносишь, или наводишь порядок!» Лукашенко оценил площадку будущего райагросервиса в Шклове

Агрогородки, районные и областные центры. Беларусь может и должна развиваться за счет регионов. А для этого в каждом уголке страны необходим создать условия и возможности для роста. Об этом не раз говорил Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К этой теме глава государства вернулся в ходе рабочей поездки в Могилевскую область. Александр Лукашенко побывал в Шклове.

Так выглядит картинка развития. Сверху виднее и заметнее. В третий день работы в регионах, как и вчера, Президент отказался от запланированных локаций. Сегодня полностью. Маршрут вторника посвящен дальнейшему пути развития типичных городов Беларуси. Вчера обсудили, каким быть агрогородкам. Сегодня – райцентрам.

Основа производства в небольших районах – предприятия переработки и сервиса. Каким будет Шкловский райагросервис, главе государства рассказали. Показывать пока нечего.

– Так ты тут ничего не сделал фактически.

– Только начали валить, рушить?

– А здесь тоже валишь?

– Эту стену убираем. Она отошла от колонны. Будем сэндвич-панелями одевать.

– Ну ты же ходил здесь, как и я, пешком. Тот цех.

– Это льносемстанции мастерские, льнозавода.

– Ну и что?

– А мы сейчас перемещаем сюда ПМК – даем территорию, будем бетонный узел ставить – и дальше перемещаемся.

– Нет, это хорошо, но вот что будем делать?

– В порядок будем приводить полностью, мы же сюда будем перемещаться.

– Это же ужасно смотреть, стенки эти. Ты тут сделаешь красоту, наведешь порядок, а там будет?

– Мы еще подумаем, как ПМК будет развиваться, не только бетонный узел.

– ПМК будет развиваться, если для ПМК будут работы здесь.

– Тут столько работы.

– А деньги есть?

– Есть.

В стране целая эпопея по восстановлению райагросервисов. Это центры по ремонту и восстановлению техники. Это дешевле и выгоднее, чем постоянно покупать новые комбайны и тракторы. Что называется, технологический процесс уже отлажен в планах.

– Слева направо вначале доильное оборудование, а дальше?

– А далее будет стоять токарный цех, с той стороны – ремонтная база. Здесь будет расположен ремонт двигателей, сюда будет достроено здание, ремонт коробок переключения передач, сварочный цех. Здесь будет в торце обслуживание тракторной техники, автомобильной. Под самим навесом будет в основном расположена техника, которая будет входить на ремонт и после выхода из ремонта.

Новый райагросервис – структурное подразделение агрохолдинга «Купаловское». Это же предприятие в сфере ответственности района. Что называется, совещание на ногах по поводу разделения полномочий и президентского статуса председателей райисполкомов и в отношении к вертикали, и с частным бизнесом.

– Работает это здание?

– Ничего не работает.

– Так что ты с ним возишься?

– С 2016 года никто не работает.

– Сергей, [Сергей Бартош, председатель Шкловского райисполкома – прим. ред.] разбирайся с этим. Что ты телепаешься? Не работает – забрал. Все, или сносишь, или наводишь порядок, какое-то производство организовываешь. Твоя задача – выступать постоянно против, быть критиком. Исаченко [Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома – прим. ред.], помощник и ты. Вы все время ему палки в колеса должны ставить, но не тормозить процесс. Вроде бы нормально. Если твои специалисты подтверждают, что это нормально, тогда не спорь. В обнимку вы не должны здесь ходить. Конечно, вы только начали тут работать. Но к концу года здесь все должно быть в стенах и в крышах. Подведено должно быть тепло, если зимой где-то работать.

– Мы считаем, что зимой его будем обслуживать.

– Планируем зимой здесь работать.

Президент интересуется, будет ли этот центр доступным для других хозяйств региона. Полемика о доступности цен на такие услуги касается всей страны. Лукашенко объяснил, почему начинает реанимацию агросервиса со Шклова Каждое здание известно Президенту – не обманешь. Этот тезис объясняет почему новый этап развития регионов начинается именно отсюда, как и эпопея по созданию агрогородков. А еще Шкловский район и по населению, и по территории является типичным для всей страны. Проживают около 25 тысяч человек. Впереди еще две площадки. И глава государства везде будет обращать внимание на вовлеченное благоустройство, чтобы и вокруг было как надо.

Чтобы не получилось: здесь конфетка, а там навоз, грубо говоря. Все вокруг и сельхозхимия. Там путь железнодорожный, железная дорога, подъезд хороший. Надо сделать так, как оно должно быть. Сегодняшняя инспекция это не какое-то оперативное решение – продолжение не только посылов предыдущих дней, а в целом реализация стратегии развития всех белорусских регионов и этого анклава. Базовый набор: райагросервис, комбикормовый завод, молочный и хлебные цеха. Неплохо было бы еще и культурную уникальность монетизировать. Например, Копысь – гончарная столица еще со времен Древней Руси. Управделами из успешного мелкого производства здесь собирается масштабировать до промышленных объемов.