Вторжение в частную жизнь – кого и где можно снимать на видео, рассказала адвокат

Ольга Бурлакова, ведущая: Тема животрепещущая. У всех она на устах. Все без исключения – блогеры, не блогеры, обычные прохожие, люди, которые встретились в какой-то необычной ситуации достают мобильные телефоны и начинают снимать. Никто не знает, какая после этого наступает ответственность для человека. При том, что мы себя вроде бы обезопасить можем, сняв какое-то видео, якобы в свою защиту, но тем самым людей раскрываем, их личные данные какие-то. Давайте разбираться по порядку. Снимать людей в кафе, на улице, в транспорте, ситуации какие-то на дороге – это законно или нет?

Снял нарушителя – стал нарушителем сам? Где заканчивается право на фиксацию и начинается вторжение в частную жизнь? Разбираемся вместе с нашим гостем.

Инна Слобина, адвокат специализированной юридической консультации города Минска «Правовая защита» Минской городской коллегии адвокатов:

Надо разграничить, потому что если снимает контролер, который проверяет талоны, то ему это право предоставлено. Если кто-то снимает свою защиту, он может предупредить, что я сейчас буду снимать.

Ольга Бурлакова:

Этих слов достаточно или человек должен ответить: «Я даю согласие на съемку».

Инна Слобина:

Наоборот, очень многие говорят, что я не согласен. Вы обязаны прекратить. Скрытая съемка невозможна. Но если говорить про нарушителей, когда, допустим, ДТП случилось или специально подрезали. Например, по транспорту мы говорим – вы можете снять свою защиту, но куда вы это выложите. Если это будет интернет, то нельзя, потому что будет виден номерной знак, человек будет виден. Законы персональных данных никто не отменял. Если вы это отправите в милицию, соответствующий орган, который будет разбираться, тогда это возможно.

Александр Стасевич, ведущий:

У нас все блогеры, которые снимают эти короткие развлекательные ролики, когда они подходят и спрашивают что-то у прохожих, часто компрометируя вопросами, нарушают закон?

Инна Слобина:

Не считаю. Потому что когда у меня спрашивают, я, считая нужным ответить, автоматически согласилась.

Ольга Бурлакова:

То есть если скажешь, что нет, я не буду отвечать, не снимайте меня?

Инна Слобина:

Конечно. Если остановилась, говорю, что хорошо, я отвечу.